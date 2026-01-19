    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Eurozone

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Inflationsrate fällt überraschend unter 2 Prozent

    Für Sie zusammengefasst
    • Inflationsrate in Eurozone fällt auf 1,9 Prozent.
    • Energiepreise sanken, Lebensmittelpreise stiegen um 2,5%.
    • EZB-Zielmarke von 2 Prozent erstmals seit Mai 2025 unterschritten.
    Eurozone - Inflationsrate fällt überraschend unter 2 Prozent
    Foto: Siarhei - 356130783

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone ist die Inflationsrate unerwartet unter die Marke von zwei Prozent gefallen. Im Dezember stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 1,9 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war noch eine Rate von 2,0 Prozent ermittelt worden, nach 2,1 Prozent im November.

    Die Inflationsrate ist damit erstmals seit Mai 2025 unter die Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB) gesunken. Die Notenbank strebt auf mittlere Sicht eine Inflation von zwei Prozent an.

    Mit ausschlaggebend für die schwächere Inflation sind sinkende Kosten für Energie. Die Energiepreise fielen im Dezember um 1,9 Prozent im Jahresvergleich. Die Preise für Lebens- und Genussmittel stiegen hingegen um 2,5 Prozent.

    Die Kernrate der Inflation, bei der besonders schwankungsanfällige Komponenten wie Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, sank leicht auf 2,3 Prozent, von zuvor 2,4 Prozent. Hier wurde eine erste Schätzung bestätigt.

    Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Preise insgesamt um 0,2 Prozent. Die Kernverbraucherpreise legten um 0,3 Prozent zu.

    Die EZB hatte zuletzt die Leitzinsen nicht angetastet. Auch im neuen Jahr erwarten Ökonomen zunächst keine Änderungen./jsl/jkr/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Eurozone Inflationsrate fällt überraschend unter 2 Prozent In der Eurozone ist die Inflationsrate unerwartet unter die Marke von zwei Prozent gefallen. Im Dezember stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 1,9 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg nach einer zweiten …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     