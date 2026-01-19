OTS
Reisebank AG / Reisebank AG feiert 100 Jahre: Vom Bahnhofsschalter zum ...
- Reisebank AG feiert 100 Jahre Bestehen und Wandel.
- Matthias Kreft wird neuer Vorstand ab Februar 2026.
- Jubiläumsausstellung "Gold-Tresor" startet im Februar 2026.
Reisebank AG feiert 100 Jahre: Vom Bahnhofsschalter zum modernen Wertedienstleister / Jubiläumsausstellung "Erlebnis Gold-Tresor" in der DZ BANK, Matthias Kreft wird in den Vorstand berufen (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) - Die Reisebank AG feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Seit der Gründung 1926 als Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank (DVKB) hat sich das Unternehmen von ersten
Wechselstuben an Bahnhöfen zu einem führenden Spezialinstitut für Fremdwährungen, Edelmetalle und Bargeldlogistik innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken
entwickelt.
Kontinuität und Wandel als Markenzeichen
Die Unternehmensgeschichte ist geprägt von Kontinuität und Anpassungsfähigkeit. Wichtige Meilensteine umfassen die Präsenz an logistischen Knotenpunkten wie Bahnhöfen und Flughäfen, die Installation früher Geldautomaten in den 1980er-Jahren sowie die Gründung der ReiseBank AG im Jahr 1996. Heute zählt die Reisebank zu den führenden Instituten im Markt für Reisezahlungsmittel und ist zugleich einer der umsatzstärksten Edelmetallhändler Deutschlands.
"Ein Jahrhundert Reisebank bedeutet ein Jahrhundert Vertrauen. Dieses Vertrauen ist unser größter Ansporn und Verpflichtung, unser Leistungsversprechen kontinuierlich weiterzuentwickeln", erklärt
Torsten Krieger, Vorstandsvorsitzender der Reisebank AG.
Personeller Aufbruch: Matthias Kreft rückt in den Vorstand auf
Zum Jubiläum richtet die Reisebank den Blick klar auf die Zukunft: Sie stärkt ihre Kernangebote, treibt die Digitalisierung voran und vertieft die Integration in den Banking Workspace der Atruvia.
Ein Schritt im laufenden Transformationsprozess ist die Berufung von Matthias Kreft zum 1. Februar 2026 in den Vorstand. Er verantwortet das Ressort Produktion und Compliance. Mit seiner
langjährigen Expertise in Digitalisierung und Change-Prozessen sowie Regulatorik und Betrieb wird er die Weiterentwicklung der Organisation maßgeblich unterstützen und zur langfristigen Stabilität
des Instituts beitragen.
"Ich freue mich darauf, die Reisebank in einer Phase des Wandels aktiv mitzugestalten . Wir stehen mitten in einem Generationswechsel - organisatorisch wie technologisch. Diesen Wandel möchte ich mit Energie, Sachverstand und Zielorientierung maßgeblich voranbringen", betont Matthias Kreft.
Jubiläumsausstellung "Gold-Tresor" in der DZ BANK
Ein zentraler Programmpunkt des Jubiläumsjahres ist die Ausstellung "Gold-Tresor", die im Februar 2026 in der DZ BANK in Frankfurt am Main eröffnet wird. Sie vermittelt Einblicke in die Welt der Edelmetalle, macht diese interaktiv erlebbar und liefert Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um Gold als Wertanlage. Pressevertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, die Ausstellungseröffnung am 5. Februar 2026 zu besuchen.
Über die Reisebank AG
Die Reisebank AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine hundertprozentige Tochter der DZ BANK AG und gehört zum genossenschaftlichen FinanzVerbund. Als Spezialinstitut ist sie führender Anbieter
für Fremdwährungen, Edelmetalle und Bargeldlogistik in Deutschland. Darüber hinaus stellt die Reisebank AG digitale Vertriebswege und kundenorientierte Services für Partnerbanken und Endkunden
bereit. Mit ihrer konsequenten Ausrichtung auf den genossenschaftlichen Verbund versteht sich die Reisebank AG als zentraler Infrastrukturanbieter für Volksbanken und Raiffeisenbanken,
Sparda-Banken, PSD Banken, Kirchenbanken sowie weitere Institute.
Pressekontakt:
Mareike Schiller, 069 / 97 88 07 310, mailto:mareike.schiller@reisebank.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/116526/6199078 OTS: Reisebank AG
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gold. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
3,5% sind gut möglich.
- Geopolitische Risiken & Handelsspannungen → steigende Nachfrage nach „sicheren Häfen“
- Zollerhöhungen / Handelskonflikte → könnten Inflationserwartungen anheizen
- Fed-Zinsdynamik: Erwartungen von Zinsschnitten bzw. politischem Druck auf die Notenbank schwächen den Dollar
- Zentralbank-Käufe & institutionelle Nachfrage → stützt Preis langfristig / kontinuierlich
- Privatanleger gehen immer mehr in den sicheren Hafen „Gold“ sie entdecken den Globalen Markt.
- Der Mainstream wir in den nächsten Jahren Aktiv.
Diese Faktoren treiben den Goldpreis weiter nach oben – besonders die Unsicherheit und Risikoaversion an den Märkten treiben und das wird auch 2026 und darüber hinaus der Fall sein.
Deshalb investieren wir in die Edelmetalle und nicht in die Rheinmetalle...Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
Der Deutsche Aktienindex hat 2025 neue Rekordstände erreicht und wird oft als Indikator für Wirtschaftswachstum herangezogen.
Doch ein genauerer Blick zeichnet ein deutlich anderes Bild.
Ein düsteres Bild
Während man damals in der Spitze noch etwa 12 bis 13 Unzen Gold für einen DAX-Punkt erhielt, sind es zum Stand 19. Dezember 2025 nur noch rund 5,6 Unzen — ein realer Wertverlust von 55%.
Diese Entwicklung zeigt eindrucksvoll, dass der Wert des DAX in den letzten Jahren nicht mit der Wertentwicklung von Gold mithalten konnte.
Kumulierte Inflation von etwa 26 bis 28% seit 2017