Reisebank AG / Reisebank AG feiert 100 Jahre: Vom Bahnhofsschalter zum ...

    Reisebank AG feiert 100 Jahre: Vom Bahnhofsschalter zum modernen Wertedienstleister / Jubiläumsausstellung "Erlebnis Gold-Tresor" in der DZ BANK, Matthias Kreft wird in den Vorstand berufen (FOTO) Frankfurt am Main (ots) - Die Reisebank AG feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Seit der Gründung 1926 als Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank (DVKB) hat sich das Unternehmen von ersten Wechselstuben an Bahnhöfen zu einem führenden Spezialinstitut für Fremdwährungen, Edelmetalle und Bargeldlogistik innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken entwickelt.

    Kontinuität und Wandel als Markenzeichen

    Die Unternehmensgeschichte ist geprägt von Kontinuität und Anpassungsfähigkeit. Wichtige Meilensteine umfassen die Präsenz an logistischen Knotenpunkten wie Bahnhöfen und Flughäfen, die Installation früher Geldautomaten in den 1980er-Jahren sowie die Gründung der ReiseBank AG im Jahr 1996. Heute zählt die Reisebank zu den führenden Instituten im Markt für Reisezahlungsmittel und ist zugleich einer der umsatzstärksten Edelmetallhändler Deutschlands.

    "Ein Jahrhundert Reisebank bedeutet ein Jahrhundert Vertrauen. Dieses Vertrauen ist unser größter Ansporn und Verpflichtung, unser Leistungsversprechen kontinuierlich weiterzuentwickeln", erklärt Torsten Krieger, Vorstandsvorsitzender der Reisebank AG.

    Personeller Aufbruch: Matthias Kreft rückt in den Vorstand auf

    Zum Jubiläum richtet die Reisebank den Blick klar auf die Zukunft: Sie stärkt ihre Kernangebote, treibt die Digitalisierung voran und vertieft die Integration in den Banking Workspace der Atruvia. Ein Schritt im laufenden Transformationsprozess ist die Berufung von Matthias Kreft zum 1. Februar 2026 in den Vorstand. Er verantwortet das Ressort Produktion und Compliance. Mit seiner langjährigen Expertise in Digitalisierung und Change-Prozessen sowie Regulatorik und Betrieb wird er die Weiterentwicklung der Organisation maßgeblich unterstützen und zur langfristigen Stabilität des Instituts beitragen.

    "Ich freue mich darauf, die Reisebank in einer Phase des Wandels aktiv mitzugestalten . Wir stehen mitten in einem Generationswechsel - organisatorisch wie technologisch. Diesen Wandel möchte ich mit Energie, Sachverstand und Zielorientierung maßgeblich voranbringen", betont Matthias Kreft.

    Jubiläumsausstellung "Gold-Tresor" in der DZ BANK

    Ein zentraler Programmpunkt des Jubiläumsjahres ist die Ausstellung "Gold-Tresor", die im Februar 2026 in der DZ BANK in Frankfurt am Main eröffnet wird. Sie vermittelt Einblicke in die Welt der Edelmetalle, macht diese interaktiv erlebbar und liefert Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um Gold als Wertanlage. Pressevertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, die Ausstellungseröffnung am 5. Februar 2026 zu besuchen.

    Über die Reisebank AG

    Die Reisebank AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine hundertprozentige Tochter der DZ BANK AG und gehört zum genossenschaftlichen FinanzVerbund. Als Spezialinstitut ist sie führender Anbieter für Fremdwährungen, Edelmetalle und Bargeldlogistik in Deutschland. Darüber hinaus stellt die Reisebank AG digitale Vertriebswege und kundenorientierte Services für Partnerbanken und Endkunden bereit. Mit ihrer konsequenten Ausrichtung auf den genossenschaftlichen Verbund versteht sich die Reisebank AG als zentraler Infrastrukturanbieter für Volksbanken und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD Banken, Kirchenbanken sowie weitere Institute.

    Pressekontakt:

    Mareike Schiller, 069 / 97 88 07 310, mailto:mareike.schiller@reisebank.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/116526/6199078 OTS: Reisebank AG




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
