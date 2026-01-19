JPMORGAN stuft CTS EVENTIM auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat CTS Eventim auf "Overweight" belassen. Das Ticketvermarktungs- und Eventgeschäft des Unternehmens zeige weiter Robustheit, schrieb Marcus Diebel in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf eine hauseigene Veranstaltung zur europäischen Internetbranche. Dank Europa-Auftritten internationaler Künstler sehe die Veranstaltungs-Pipeline für die kommenden Jahre gut aus. Diebel traut CTS prozentual zweistellige Wachstumsraten beim operativen Ergebnis (Ebitda) zu, was zu höheren Dividenden führen könnte. Zudem sei im Vergleich zu Konkurrent Live Nation die Bewertung günstig./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 20:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,39 % und einem Kurs von 75,50EUR auf Tradegate (19. Januar 2026, 11:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

