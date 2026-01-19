    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    Negativrekord

    Mittelständler kommen schwerer an Kredite

    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Mittelständler in Deutschland kommen wegen der Wirtschaftskrise immer schwerer an Kredite. In einer Umfrage der Förderbank KfW berichteten 37,8 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen von erschwerten Vergabebedingungen im Schlussquartal 2025. Das sei ein Plus von 3,9 Prozentpunkten zum Vorquartal und ein neuer Höchststand. Bei Großunternehmen liege der Anteil mit 29,4 Prozent zwar unter dem bisherigen Spitzenwert, aber neun Prozentpunkte höher als im Vorquartal.

    Bereits seit drei Jahren berichteten Mittelständler von strengen Maßstäben der Banken bei Kreditverhandlungen. "Banken scheinen wegen der vielfältigen wirtschaftlichen Herausforderungen von einer Verschlechterung der Fundamentaldaten der Unternehmen auszugehen und agieren daher vorsichtig", sagte KfW-Chefvolkswirt Dirk Schumacher.

    Einzelhandel besonders betroffen

    Die Förderbank wertet jedes Quartal Daten aus den Konjunkturumfragen des Ifo-Instituts aus. Branchenübergreifend hätten die Hürden für Kreditvergaben Höchstwerte erreicht, hieß es. Im Mittelstand waren demnach besonders der Einzelhandel (45,2 Prozent) und Dienstleistungssektor (41,4 Prozent) betroffen. Bei Großunternehmen wurden Rekordwerte im Einzelhandel (49,7 Prozent) und Großhandel (41,7 Prozent) festgestellt.

    Nur rund jeder fünfte Mittelständler führte laut KfW im vierten Quartal Kreditverhandlungen - deutlich weniger als im langfristigen Schnitt. Die Wirtschaftsflaute dämpfe das Kreditinteresse der Firmen, sagte Schumacher. Bei den Großunternehmen dagegen stieg der Anteil deutlich um 4,3 Prozentpunkte auf knapp ein Drittel und erreichte damit fast das langfristige Mittel./als/DP/mis

     

    Autor
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
