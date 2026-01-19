BARCLAYS stuft Porsche SE auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Porsche SE anlässlich neuer Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump auf "Underweight" belassen. Er habe in seinem Auto-Ausblick auf 2026 zwar geopolitische Risiken berücksichtigt, doch diese neue Gefahr sei greifbarer und komme früher als erwartet, schrieb Henning Cosman in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zwar könne es wieder zu Vereinbarungen, Verzögerungen und/oder Ausnahmeregelungen kommen, doch aktuell sei die Rhetorik "abschreckend". Porsche AG, Mercedes-Benz, BMW und VW wären am stärksten betroffen, während Renault und Stellantis weitgehend unbeeinflusst bleiben dürften./edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche Holding SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,97 % und einem Kurs von 36,07EUR auf Tradegate (19. Januar 2026, 11:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Henning Cosman

Analysiertes Unternehmen: Porsche SE

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

