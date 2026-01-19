Verve Group Registered (A) Aktie im Ausverkauf - -5,86 % - 19.01.2026

Am heutigen Handelstag musste die Verve Group Registered (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,86 % im Minus. Der Kursrückgang der Verve Group Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,90 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,86 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Verve Group Registered (A) ist ein führendes Unternehmen im digitalen Marketing, das programmatische Werbeplattformen und mobile Lösungen bietet. Es konkurriert mit Google Ads und The Trade Desk und hebt sich durch innovative Technologien und datengesteuerte Ansätze ab.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Verve Group Registered (A) Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -8,48 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verve Group Registered (A) Aktie damit um +6,98 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,31 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +12,13 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,16 % geändert.

Verve Group Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,98 % 1 Monat +17,31 % 3 Monate -8,48 % 1 Jahr -34,71 %

Informationen zur Verve Group Registered (A) Aktie

Es gibt 200 Mio. Verve Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 374,02 Mio.EUR € wert.

Verve Group Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verve Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verve Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.