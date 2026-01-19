    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 19.01.26

    Umsatzspitzenreiter - Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 19.01.26
    Foto: boris roessler - picture alliance/dpa

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 19.01.26 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (-1,57 %) genz vorne. Gefolgt von Silber (+3,31 %), Commerzbank AG (-4,34 %), AEX 25 - Amsterdam European Total Return Index (EUR) (-1,77 %), AXA S.A. (-1,77 %).

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    DAX Performance VK09NT Long 5,61 1,33 Mio.
    AEX 25 - Amsterdam European Total Return Index (EUR) NG37NE Long 2,67 375,16 Tsd.
    Silber UQ5EEE Long 3,64 202,29 Tsd.
    DAX Performance DQ3GFK Short 29,29 147,39 Tsd.
    Silber UQ71A0 Long 11,61 144,00 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    DAX Performance FD6K5X Short 43,33 347,70 Tsd.
    Alphabet Inc C HT7BZS Long 2,78 50,46 Tsd.
    DAX Performance PL7WGH Long 5,88 42,81 Tsd.
    American Express PL0VB4 Long 5,00 36,99 Tsd.
    Allianz SE VG5XTK Short 7,24 27,14 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    DAX Performance
    Classic
    		PC5KYR 1,49 Mio.
    Silber
    Classic
    		VK6H4E 519,46 Tsd.
    Commerzbank AG
    Cap
    		LB5ZXY 390,04 Tsd.
    DAX Performance
    Classic
    		UL3WY3 300,46 Tsd.
    AXA S.A.
    Sonstige
    		UBS0M3 243,60 Tsd.



    Umsatzspitzenreiter Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 19.01.26 In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 19.01.2026, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.
