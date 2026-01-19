Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 19.01.26
Foto: boris roessler - picture alliance/dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 19.01.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (-1,57 %) genz vorne. Gefolgt von Silber (+3,31 %), Commerzbank AG (-4,34 %), AEX 25 - Amsterdam European Total Return Index (EUR) (-1,77 %), AXA S.A. (-1,77 %).
Anzeige
Präsentiert von
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX Performance
|VK09NT
|Long
|5,61
|1,33 Mio.
|AEX 25 - Amsterdam European Total Return Index (EUR)
|NG37NE
|Long
|2,67
|375,16 Tsd.
|Silber
|UQ5EEE
|Long
|3,64
|202,29 Tsd.
|DAX Performance
|DQ3GFK
|Short
|29,29
|147,39 Tsd.
|Silber
|UQ71A0
|Long
|11,61
|144,00 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|DAX Performance
|FD6K5X
|Short
|43,33
|347,70 Tsd.
|Alphabet Inc C
|HT7BZS
|Long
|2,78
|50,46 Tsd.
|DAX Performance
|PL7WGH
|Long
|5,88
|42,81 Tsd.
|American Express
|PL0VB4
|Long
|5,00
|36,99 Tsd.
|Allianz SE
|VG5XTK
|Short
|7,24
|27,14 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|DAX Performance
|
Classic
|PC5KYR
|1,49 Mio.
|Silber
|
Classic
|VK6H4E
|519,46 Tsd.
|Commerzbank AG
|
Cap
|LB5ZXY
|390,04 Tsd.
|DAX Performance
|
Classic
|UL3WY3
|300,46 Tsd.
|AXA S.A.
|
Sonstige
|UBS0M3
|243,60 Tsd.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte