    Henkel startet ins Jubiläumsjahr 2026 (FOTO)

    Foto: Jan-Philipp Strobel - dpa
    Düsseldorf (ots) -

    - Henkel feiert 150-jähriges Jubiläum unter dem Motto "Future? Ready!":
    Pioniergeist, Innovation und Verantwortung im Mittelpunkt
    - Anerkennung und Vergünstigungen für Mitarbeitende im Jubiläumsjahr sowie
    Aktionen und Events weltweit

    In diesem Jahr feiert Henkel ein besonderes Jubiläum: Vor 150 Jahren, am 26.
    September 1876, gründete Fritz Henkel das Unternehmen, aus dem im Laufe seiner
    Geschichte ein globaler Konzern mit rund 47.000 Mitarbeitenden in über 70
    Ländern entstanden ist.

    Das Jubiläumsjahr 2026 steht unter dem Motto "Future? Ready!". Damit soll die
    Zuversicht in die weitere erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens zum Ausdruck
    gebracht werden - auch in schwierigen Zeiten mit geopolitischen Verwerfungen,
    technologischen Umbrüchen und gestiegener Volatilität. Dabei stehen die
    Eigenschaften im Mittelpunkt, die das Unternehmen seit der Gründung geprägt
    haben: Pioniergeist, Innovationskraft und Verantwortung.

    "150 Jahre sind ein Meilenstein in der Geschichte von Henkel. Sie stehen für
    Kontinuität, Pioniergeist und den Mut, immer wieder neu zu denken", sagt Dr.
    Simone Bagel-Trah, Vorsitzende des Aufsichtsrats und des
    Gesellschafterausschusses von Henkel. "Als Familienunternehmen tragen wir
    Verantwortung, gegenüber unseren Mitarbeitenden, der Gesellschaft und kommenden
    Generationen. Wir sind stolz darauf, wie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
    weltweit diesen gemeinsamen Henkel-Spirit immer wieder mit Leben erfüllen und
    weitertragen. Unser Purpose drückt aus, wofür wir stehen: Mit unserem Pionier-
    und Unternehmergeist Gutes und Wertvolles zu schaffen - und dabei das Wohl der
    heutigen sowie der kommenden Generationen im Blick zu haben. Oder: Pioneers at
    heart for the good of generations . Daher blicke ich mit großer Zuversicht und
    Vertrauen in unsere Stärken nach vorne."

    "Das Vertrauen in unsere Fähigkeiten, Mitarbeitenden, Innovationskraft und in
    unsere Unternehmenskultur wollen wir anlässlich des besonderen Geburtstages
    bekräftigen", sagt Henkel-CEO Carsten Knobel. "Unter dem Motto Future? Ready!
    starten wir in unser Jubiläumsjahr - ein Jahr, in dem wir mit großem Stolz
    zurück auf unsere lange Vergangenheit blicken und mit Zuversicht auf den Weg vor
    uns schauen. Im Mittelpunkt des Jubiläums stehen unsere Mitarbeitenden weltweit,
    denn sie sind der Schlüssel für unseren Erfolg. Deshalb lassen wir sie auch
    daran teilhaben - durch konkrete Vorteile wie begünstigte Mitarbeiteraktien,
    einen zusätzlichen Urlaubstag und natürlich verschiedene Events weltweit rund um
    den Firmengeburtstag im September."
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie

    Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 72,08 auf Tradegate (19. Januar 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um +0,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 12,86 Mrd..

    Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Henkel VZ Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von -10,15 %/+13,35 % bedeutet.

