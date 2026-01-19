Henkel startet ins Jubiläumsjahr 2026 (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 72,08 auf Tradegate (19. Januar 2026, 12:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um +0,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,73 %. Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 12,86 Mrd.. Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8000 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Henkel VZ Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von -10,15 %/+13,35 % bedeutet.

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte HENKEL > eine Aktie zum Habenmüssen Henkel VZ -0,06 % Aktie 26 Aufrufe heute alterEgon gestern 23:38

Düsseldorf (ots) -- Henkel feiert 150-jähriges Jubiläum unter dem Motto "Future? Ready!":Pioniergeist, Innovation und Verantwortung im Mittelpunkt- Anerkennung und Vergünstigungen für Mitarbeitende im Jubiläumsjahr sowieAktionen und Events weltweitIn diesem Jahr feiert Henkel ein besonderes Jubiläum: Vor 150 Jahren, am 26.September 1876, gründete Fritz Henkel das Unternehmen, aus dem im Laufe seinerGeschichte ein globaler Konzern mit rund 47.000 Mitarbeitenden in über 70Ländern entstanden ist.Das Jubiläumsjahr 2026 steht unter dem Motto "Future? Ready!". Damit soll dieZuversicht in die weitere erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens zum Ausdruckgebracht werden - auch in schwierigen Zeiten mit geopolitischen Verwerfungen,technologischen Umbrüchen und gestiegener Volatilität. Dabei stehen dieEigenschaften im Mittelpunkt, die das Unternehmen seit der Gründung geprägthaben: Pioniergeist, Innovationskraft und Verantwortung."150 Jahre sind ein Meilenstein in der Geschichte von Henkel. Sie stehen fürKontinuität, Pioniergeist und den Mut, immer wieder neu zu denken", sagt Dr.Simone Bagel-Trah, Vorsitzende des Aufsichtsrats und desGesellschafterausschusses von Henkel. "Als Familienunternehmen tragen wirVerantwortung, gegenüber unseren Mitarbeitenden, der Gesellschaft und kommendenGenerationen. Wir sind stolz darauf, wie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterweltweit diesen gemeinsamen Henkel-Spirit immer wieder mit Leben erfüllen undweitertragen. Unser Purpose drückt aus, wofür wir stehen: Mit unserem Pionier-und Unternehmergeist Gutes und Wertvolles zu schaffen - und dabei das Wohl derheutigen sowie der kommenden Generationen im Blick zu haben. Oder: Pioneers atheart for the good of generations . Daher blicke ich mit großer Zuversicht undVertrauen in unsere Stärken nach vorne.""Das Vertrauen in unsere Fähigkeiten, Mitarbeitenden, Innovationskraft und inunsere Unternehmenskultur wollen wir anlässlich des besonderen Geburtstagesbekräftigen", sagt Henkel-CEO Carsten Knobel. "Unter dem Motto Future? Ready!starten wir in unser Jubiläumsjahr - ein Jahr, in dem wir mit großem Stolzzurück auf unsere lange Vergangenheit blicken und mit Zuversicht auf den Weg voruns schauen. Im Mittelpunkt des Jubiläums stehen unsere Mitarbeitenden weltweit,denn sie sind der Schlüssel für unseren Erfolg. Deshalb lassen wir sie auchdaran teilhaben - durch konkrete Vorteile wie begünstigte Mitarbeiteraktien,einen zusätzlichen Urlaubstag und natürlich verschiedene Events weltweit rund umden Firmengeburtstag im September."