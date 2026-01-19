Henkel startet ins Jubiläumsjahr 2026 (FOTO)
- Henkel feiert 150-jähriges Jubiläum unter dem Motto "Future? Ready!":
Pioniergeist, Innovation und Verantwortung im Mittelpunkt
- Anerkennung und Vergünstigungen für Mitarbeitende im Jubiläumsjahr sowie
Aktionen und Events weltweit
In diesem Jahr feiert Henkel ein besonderes Jubiläum: Vor 150 Jahren, am 26.
September 1876, gründete Fritz Henkel das Unternehmen, aus dem im Laufe seiner
Geschichte ein globaler Konzern mit rund 47.000 Mitarbeitenden in über 70
Ländern entstanden ist.
Das Jubiläumsjahr 2026 steht unter dem Motto "Future? Ready!". Damit soll die
Zuversicht in die weitere erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens zum Ausdruck
gebracht werden - auch in schwierigen Zeiten mit geopolitischen Verwerfungen,
technologischen Umbrüchen und gestiegener Volatilität. Dabei stehen die
Eigenschaften im Mittelpunkt, die das Unternehmen seit der Gründung geprägt
haben: Pioniergeist, Innovationskraft und Verantwortung.
"150 Jahre sind ein Meilenstein in der Geschichte von Henkel. Sie stehen für
Kontinuität, Pioniergeist und den Mut, immer wieder neu zu denken", sagt Dr.
Simone Bagel-Trah, Vorsitzende des Aufsichtsrats und des
Gesellschafterausschusses von Henkel. "Als Familienunternehmen tragen wir
Verantwortung, gegenüber unseren Mitarbeitenden, der Gesellschaft und kommenden
Generationen. Wir sind stolz darauf, wie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
weltweit diesen gemeinsamen Henkel-Spirit immer wieder mit Leben erfüllen und
weitertragen. Unser Purpose drückt aus, wofür wir stehen: Mit unserem Pionier-
und Unternehmergeist Gutes und Wertvolles zu schaffen - und dabei das Wohl der
heutigen sowie der kommenden Generationen im Blick zu haben. Oder: Pioneers at
heart for the good of generations . Daher blicke ich mit großer Zuversicht und
Vertrauen in unsere Stärken nach vorne."
"Das Vertrauen in unsere Fähigkeiten, Mitarbeitenden, Innovationskraft und in
unsere Unternehmenskultur wollen wir anlässlich des besonderen Geburtstages
bekräftigen", sagt Henkel-CEO Carsten Knobel. "Unter dem Motto Future? Ready!
starten wir in unser Jubiläumsjahr - ein Jahr, in dem wir mit großem Stolz
zurück auf unsere lange Vergangenheit blicken und mit Zuversicht auf den Weg vor
uns schauen. Im Mittelpunkt des Jubiläums stehen unsere Mitarbeitenden weltweit,
denn sie sind der Schlüssel für unseren Erfolg. Deshalb lassen wir sie auch
daran teilhaben - durch konkrete Vorteile wie begünstigte Mitarbeiteraktien,
einen zusätzlichen Urlaubstag und natürlich verschiedene Events weltweit rund um
den Firmengeburtstag im September."
