Eine Studie von SimCorp zeigt, dass mehr als zwei Drittel der Investmentmanager KI in erheblichem Umfang zur Unterstützung des Front Office einsetzen

Wichtigste Ergebnisse:

Eine jährliche Umfrage unter 200 Führungskräften auf der Käuferseite zeigt einen deutlichen Anstieg der KI-Nutzung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Zum ersten Mal seit drei Jahren ist Innovation zum wichtigsten Treiber für Investitionen in Technologie und Betriebsabläufe geworden.

Bei der Auswahl von KI-Lösungen von Drittanbietern für ihr Investmentmanagement legen Unternehmen größten Wert auf die Stabilität des Anbieters.

Die Überzeugung, dass private Märkte und alternative Anlagen für technologische Innovationen bereit sind, hat in den letzten 12 Monaten stark zugenommen.

KOPENHAGEN, Dänemark, 19. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Laut einer neuen globalen Studie, die von SimCorp, einem weltweit führenden Anbieter von Finanztechnologie, in Auftrag gegeben wurde, setzen 70 Prozent der Buy-Side-Unternehmen künstliche Intelligenz erfolgreich zur Unterstützung ihres Front Office ein.

Dieses Ergebnis stellt einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahresbericht dar, in dem nur etwa 10 Prozent der Befragten angaben, sich aktiv mit KI-Tools zu befassen. Damals erkannten 75 Prozent das Potenzial von KI, benötigten jedoch noch Unterstützung bei der Integration.

Diese Ergebnisse, die im 2026 InvestOps Report veröffentlicht wurden, basieren auf den Antworten von 200 Führungskräften von Vermögensverwaltern, Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften weltweit. Die Teilnehmer wurden von WBR Insights befragt, um ihre technologischen Prioritäten und Herausforderungen für das Jahr 2026 zu ermitteln.

„Der Einsatz von KI hat sich dramatisch von Pilotprojekten zu geschäftskritischen Anwendungen im Front Office verlagert", sagte Peter Sanderson, Geschäftsführer von SimCorp. „Die Fortschritte im Bereich KI können für Anlageexperten den größten Mehrwert bei der Verbesserung der Entscheidungsfindung und Effizienz bieten, wenn sie durch eine zentral verwaltete und einheitliche Datenschicht unterstützt werden."

Der neue Bericht zeigt außerdem, dass die Konsolidierung von Technologieanbietern und -plattformen (58 %) sowie die Modernisierung der Technologiearchitektur und Dateninfrastruktur (54 %) die wichtigsten Technologieinitiativen für Buy-Side-Unternehmen sind – beides ist für die Skalierung von KI, die Automatisierung von Investitionsabläufen und die Vereinfachung von Tech-Stacks unerlässlich.