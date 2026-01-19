    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Niederländische Marine-Offiziere verlassen Grönland

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    DEN HAAG (dpa-AFX) - Die beiden niederländischen Marineoffiziere, die in Grönland an der europäischen Erkundungsmission teilgenommen haben, kehren nach Angaben des Verteidigungsministeriums am Montag in die Niederlande zurück. Sie hätten ihre Untersuchungen wie geplant abgeschlossen, teilte das Ministerium in Den Haag mit. Die Offiziere waren am Freitag nach Grönland geflogen.

    An der militärischen Erkundung unter Leitung von Dänemark hatten sich mehrere Nato-Partner darunter auch Deutschland beteiligt. Ziel war es, die Möglichkeiten für eine gemeinsame Nato-Übung (Arctic Endurance) zu prüfen. Die Vorbereitungen sollen nach Angaben des Ministeriums von Dänemark und den Niederlanden aus fortgesetzt werden.

    Trump kündigte am Wochenende an, die Einfuhrzölle für die Länder, die sich an der Erkundungsmission beteiligt hatten, um zehn Prozent zu erhöhen. Die niederländische Regierung hat diesen Schritt scharf kritisiert./xx/DP/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
