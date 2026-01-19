DZ Bank startet Energiekontor mit 'Kaufen' - Fairer Wert 49 Euro

Ich gebe dir, was Energiekontor anbelangt, natürlich recht.

Da ich davon ausgehe, dass die Leerverkäufer kein Brett vor dem Kopf haben, frage ich mich natürlich, wie die auf Energiekontor kommen.

Meiner Meinung nach haben die Energiekontor explizit nicht analysiert, sondern haben sich nur makroskopische Daten angeschaut. Die sehen sicher nicht so rosig aus, aber mit Blick auf den Strompreis auch nicht katastrophal.

Wenn sie es getan hätten, dann hätten sie gesehen, dass der Eigenbestand in den nächsten 2-3 Monaten deutlich anwächst und dass die Erträge in einem normalen Wind – und Solarjahr ausreichen, um das Unternehmen durch jegliche Stürme zu manövrieren. Sie hätten sehen müssen, dass die Kostenstruktur bei Energiekontor sehr diszipliniert ist, was das Unternehmen in diesen Zeiten auszeichnet. Ebenfalls hätten sie sehen müssen, dass einige schottische Windparks (mindestens 2) in 2026 sicherlich verkauft werden können.

Sie hätten ebenfalls sehen müssen, dass 51 MW an deutschen Projekten bereits verkauft sind, die sicher in 2026 abgerechnet werden. In 2027 wird es für die Leerverkäufer ja nicht besser. Das Gegenteil ist eher der Fall. Hier sind ja bereits gut 93 MW an deutschen Projekten verkauft, die in 2027 abgerechnet werden. Der Eigenbestand nimmt auch in 2027 weiter zu. Es kommen 2 Solarparks aus Frankreich mit einer attraktiven Vergütungsstruktur dazu. Also Geduld haben und warten, dürfte für die Leerverkäufer keine Option sein, wenigstens nicht bei Energiekontor.

Da Energiekontor keine Projektierungsleistungen aktiviert, bzw. sich eine Marge für genehmigte Projekte zieht, gibt es hier überhaupt kein Abschreibungsbedarf, aufgrund geringerer erzielbarer Marge. Schlüsselfertige Projekte werden immer erst mit der IBN abgerechnet. Daher auch die jetzt schon bekannten Erträge für 2026 und 2027.

Das, was die Leerverkäufer versuchen auszunutzen ist es Unsicherheit zu verbreiten.

Energiekontor kann sich dahingehend nicht wehren. Wir sind hier nicht in Zeiten des „Neuen Marktes“, wo es jeden 2. Tag eine AdHoc gab.

Energiekontor informiert die Märkte, wenn es was zu informieren gibt. Ansonsten läuft das Geschäft seinen gewohnten Gang. Zeit und Geduld ist das, was die Energiekontor Anleger jetzt brauchen. Den Rest erledigt der Markt.

LG fundamental_a



