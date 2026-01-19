JPMORGAN stuft MUNICH RE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 655 Euro belassen. Vor den Jahreszahlen am 26. Februar habe er seine Schätzungen für den Rückversicherer aktualisiert, schrieb Kamran M Hossain in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Er habe die Prognose für das Nettoergebnis gesenkt und liege nun bei 6,1 Milliarden Euro, was er aber nicht negativ sehe. Maßnahmen des Unternehmens sollten die künftige Ergebnisentwicklung stärken. Zudem rechne er mit weiter steigenden Aktienrückkäufen und Dividenden./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 09:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 09:09 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 523EUR auf Tradegate (19. Januar 2026, 12:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran M Hossain

Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 655

Kursziel alt: 655

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



