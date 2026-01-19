    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Deutschland und Frankreich

    Junge Wachstumsfirmen in Europa halten

    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland und Frankreich wollen junge, schnell wachsende Unternehmen in Europa halten und eine Abwanderung in die USA verhindern. Es gehe darum, bessere Bedingungen für junge Unternehmen zu schaffen, sagte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil bei einer Veranstaltung in Berlin, an der auch der französische Finanzminister Roland Lescure teilnahm. Junge Firmen müssten ausreichend an Kapital kommen und in der EU wachsen können.

    Die EU sei der größte Binnenmarkt der Welt. "Aber zur Wahrheit gehört auch, wir bleiben weit hinter unserem Potenzial zurück", sagte Klingbeil. Es gebe ein starkes "Start-up-Ökosystem". Aber zu selten gelinge es, dass in Europa auch Unternehmen an die Weltspitze kämen. "Und genau das wollen und müssen wir ändern." Ziel sei, dass wachsende, innovative Unternehmen aus der EU heraus zu globalen Champions werden. Dazu müssten Finanzierungslücken für innovative Wachstumsunternehmen geschlossen werden.

    In einem Expertenbericht werden konkrete Maßnahmen vorgeschlagen. Dazu gehört eine Reform der Altersvorsorgesysteme, um mehr Kapital für Innovationen bereitzustellen, sowie eine einheitliche EU-weite Unternehmensrechtsform. Der Bericht wurde verfasst vom früheren Bundesfinanzminister Jörg Kukies und dem ehemaligen französischen Notenbankchef Christian Noyer./hoe/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
