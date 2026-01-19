    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNexus Uranium AktievorwärtsNachrichten zu Nexus Uranium
    Nexus Uranium setzt Erweiterung seiner Präsenz in South Dakota mit dem Erwerb der Uran-Claims RC fort

    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, British Columbia – 19. Januar 2026 / IRW-Press / Nexus Uranium Corp. (CSE:NEXU | OTCQB:NEXUF | FWB:JA7) („Nexus“ oder das „Unternehmen“) gibt den Erwerb des Uranprojekts RC in South Dakota und damit die zweite strategische Absteckung des Unternehmens im Uranbezirk Fall River County innerhalb von zwei Wochen bekannt. Das Projekt wurde mittels Absteckens erworben und ist zu 100 % im Besitz des Unternehmens und unterliegt keinen zugrundeliegenden Royalties.

     

    Das Projekt RC besteht aus 40 nicht patentierten Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von rund 800 Acres und befindet sich weniger als eine Meile vom Vorzeigeprojekt des Unternehmens, dem Uranprojekt Chord in Fall River County (South Dakota), entfernt. Zusammen mit dem vor Kurzem bekannt gegebenen Erwerb von Deadhorse (17 Claims, ca. 340 Acres) hat Nexus seine Grundfläche in South Dakota allein im Januar 2026 um 57 Claims mit rund 1.140 Acres erweitert, womit der Gesamtbesitz des Unternehmens in South Dakota auf etwa 6.380 Acres steigt.

     

    „Nach dem Erwerb von Deadhorse in der vergangenen Woche können wir mit dem Abstecken der RC-Claims nun die Grundflächen in unmittelbarer Nähe zu Chord konsolidieren“, so CEO Jeremy Poirier. „Mit 40 Claims und 800 Acres Fläche in weniger als einer Meile Entfernung zu unserem Vorzeigeprojekt ist RC die bislang nächstgelegene Übernahme und stärkt unser Vertrauen in das Explorationspotenzial des Bezirks. Wir werden weitere Chancen zur Erweiterung unseres Grundbesitzes in diesem historischen Uranproduktionsgebiet bewerten.“

     

    Einzelheiten des Projekts

     

    Die Claims auf RC befinden sich im historischen Uranbezirk Edgemont, der Teil der breiteren Region Black Hills ist, die über eine dokumentierte Uranproduktion von rund 3,2 Millionen Pfund[1] U3O8 aus in Sandstein lagernden Vorkommen in der Inyan Kara Group verfügt. Die Claims erstrecken sich über höffige Fläche in demselben geologischen Umfeld wie das nahegelegene Projekt Chord, wo die Uranmineralisierung mit Sandsteinen aus der Kreidezeit und Paläokanalsystemen in der Inyan Kara Group in Zusammenhang steht.

     

    Abbildung 1: Lageplan der Claims RC

     

    Abbildung 2: Lageplan der Projekte von Nexus in South Dakota

     

     

    Über Nexus Uranium Corp.

     

    Nexus Uranium ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Uranprojekte in Nordamerika gerichtet ist. In den Vereinigten Staaten besitzt das Unternehmen die Projekte Chord, Wolf Canyon, Deadhorse und RC in South Dakota und das Projekt South Pass in Wyoming. Das Projekt Great Divide Basin in Wyoming ist nun Gegenstand einer Option zugunsten von Canamera Energy Metals Corp. In Kanada hält Nexus das Projekt Mann Lake im Athabasca-Becken in Saskatchewan. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.nexusuranium.com.

    Seite 1 von 3 




