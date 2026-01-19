JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ahold Delhaize auf "Underweight" belassen. Anders als erwartet hätten die Konkurrenten Tesco und Sainsbury ihre Ergebnisziele für 2026 bestätigt und nicht angehoben, schrieb Borja Olcese in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Der Markt bleibe wettbewerbsintensiv. Die Ahold-Delhaize-Aktie erscheine angesichts der hohen Erwartungen und gleichzeitigen Ausblicksrisiken teuer./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 06:12 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 33,31EUR auf Tradegate (19. Januar 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Borja Olcese

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

