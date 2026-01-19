Edouard Carmignac (Carmignac): Brief von Edouard Carmignac vom 14.01.2026

„Optimismus ist Pflicht“, schrieb der Philosoph Karl Popper. Diese Sichtweise soll bewirken, sich der Zukunft gegenüber zu öffnen, und erinnert uns zugleich an unsere gemeinsame Verantwortung, dies durch unsere eigenen Handlungen zu fördern. Anstatt Schlechtes zu erwarten, sollten wir eher auf eine bessere Welt hinarbeiten.

Wir als Anleger stehen einem wahren „Fest der Ängste“ gegenüber. Denn die „Blase“ der Künstlichen Intelligenz könnte schon bald platzen, Wladimir Putins resilientes Regime wird sehr wahrscheinlich den Sieg gegenüber der Ukraine davontragen und China sieht Taiwan als Seines an ...