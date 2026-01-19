Ein möglicher Börsengang befeuert den Run auf Space-Aktien

Der globale Raumfahrtsektor steuert auf weiteres Wachstum im Jahr 2026 zu. Das berichtet Reuters unter Berufung auf die Investmentfirma Seraphim Space. Treiber sind staatliche Ausgaben für verteidigungsnahe Satellitensysteme und private Wetten auf zusätzliche Startkapazitäten. Staaten betrachten Raumfahrtinfrastruktur zunehmend als strategische Priorität. Sie konkurrieren um Investitionen, um geopolitische Vorteile zu sichern.

Investoren erwarten neue Mittel vor allem für staatliche Satelliten und Raketenabwehrsysteme. Hinzu kommt die stärkere Integration von künstlicher Intelligenz in Raumfahrthardware und Datenanalyse. Auch ein möglicher Börsengang von SpaceX spielt eine Rolle. Lucas Bishop, Investmentanalyst bei Seraphim Space, sagt: "Ein möglicher Börsengang von SpaceX könnte als starker Katalysator wirken, SpaceTech ‍weiterhin als gängige Anlageklasse bestätigen und einer wachsenden Zahl von SpaceTech-Unternehmen in der Spätphase einen klareren Weg zum Börsengang ebnen."

Private Gelder auf Rekordniveau

Die Investitionen erreichten 2025 ein Allzeithoch. Private Mittel stiegen laut Daten von Seraphim Space um 48 Prozent auf 12,4 Milliarden US-Dollar. Davon entfielen 3,8 Milliarden US-Dollar auf das vierte Quartal. Damit übertraf die Finanzierung den bisherigen Höchststand aus dem Jahr 2021. Der Sektor erholte sich vollständig vom Einbruch im Jahr 2022. Er entwickelte sich zudem besser als der breite Markt für Risikokapital.

Auch an der Börse zeigt sich die Dynamik. Die Aktie von AST SpaceMobile stieg zuletzt deutlich an, nachdem das Unternehmen einen Rahmenvertrag im SHIELD-Programm der US-Raketenabwehrbehörde erhalten hatte.

Rocket Lab setzt seine starke Entwicklung ins neue Jahr fort. Nach einem Anstieg von 173,9 Prozent im Jahr 2025 liegt die Aktie seit Jahresbeginn bereits 33 Prozent im Plus und lässt damit den S&P 500 und Nasdaq deutlich hinter sich.

Vereinigte Staaten dominieren, China bleibt stark

Die Vereinigten Staaten führten die Investitionen mit 7,3 Milliarden US-Dollar an. Das entsprach rund 60 Prozent der weltweiten Finanzierung. Haupttreiber waren Ausgaben für Startdienste und verteidigungsnahe Programme wie die Initiative Golden Dome des Pentagons. Präsident Donald Trump unterzeichnete im Dezember eine Anordnung, die Raumfahrt als Kernpriorität für nationale Sicherheit und Wirtschaft festlegt. Investoren erwarten dadurch zusätzlichen Rückenwind für die Branche.

In Europa wuchs der Markt moderater. In Asien blieben die Investitionen hoch. China steuerte rund 2 Milliarden US-Dollar bei, während das Land den Ausbau heimischer Startdienste und die Satellitenproduktion beschleunigte.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion