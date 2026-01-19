Wirtschaft
Dax am Mittag weiter schwach - Bayer trotzt dem Trend
Dementsprechend notierten fast alle Dax-Werte im negativen Bereich. Lediglich die Aktien von Rheinmetall und Bayer konnten dem allgemeinen Trend trotzen. Der Pharmakonzern konnte zuletzt einen juristischen Etappensieg verbuchen. Der Oberste Gerichtshof der USA hatte angekündigt, eine Grundsatzentscheidung im Glyphosat-Streit treffen zu wollen.
"Zuletzt hatten sich die Marktteilnehmer durch die guten Konjunkturdaten überzeugen lassen und insbesondere bei den Automotiveaktien zugegriffen. Diese Transaktionen werden zum Wochenstart teilweise wieder zurückgedreht und so stehen u.a. die exportlastigen Autowerte unter Abgabedruck. Aber auch die Bankentitel und die Aktien von Adidas werden verkauft."
Das Gesamtbild werde sich heute vorerst nicht ändern. "Es bleibt zu hoffen, dass die USA lediglich ein außenpolitisches Drohgebilde konstruiert haben und die Strafzölle nicht vollziehen. Zumindest fielen die Inflationszahlen in der EWU mit 1,9 Prozent unter den Erwartungen aus", sagte Lipkow.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1622 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8604 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 4.664 US-Dollar gezahlt (+1,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 129,02 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 63,64 US-Dollar, das waren 49 Cent oder 0,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Also wenn hier einer nur wie eine Fahne im Wind Text und sinnloses schreibt, dann bist es leider du.
Rheinmetall in USA
American Rheinmetall Defense, Inc. mit Hauptsitz in Vienna, Virginia, ist das US-amerikanische Drehkreuz von Rheinmetall einem wichtigen Akteur der europäischen Verteidigungsindustrie und bringt die gesamte Produktpalette des globalen Unternehmens im Bereich Verteidigung und Sicherheit auf den US-amerikanischen Markt.
Also von der Seitenlinie als "Trainer" mit einer Glaskugel hier "Kommentare" abzugeben ist mehr oder wenig zeitaufwendig und sinnlos. Was interessiert mich eine Aktie in der ich nicht investiert bin. Da gibt es schönere Beschäftigungen. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif