Dax am Mittag weiter schwach - Bayer trotzt dem Trend









Moin, ​die Volatilität bei Rüstungsaktien folgt eigenen Gesetzen. Der Grund für den Rutsch auf 1.878 Euro liegt vor allem bei automatisierten Handelsalgorithmen.

Diese Programme scannen ständig alle Nachrichten. Sobald Wörter wie Frieden oder Verhandlung auftauchen lösen die Systeme sofort Verkäufe aus. Das passiert natürlich in Millisekunden. Da entscheidet kein Mensch mehr.





Zum Beispiel gab es erst Meldungen über US Hilfe für iranische Protestler. Das deutete auf eine militärische Aktion hin. Der Kurs reagierte entsprechend positiv. Dann erschienen Berichte über mögliche Verhandlungen mit dem Iran. Die Algorithmen haben das Stichwort Verhandlung sofort erkannt. RHM fiel innerhalb von Minuten von knapp 1.900 auf 1.878 Euronen.





​Das Problem ist die fehlende Intelligenz dieser Maschinen. Sie verstehen nicht dass Trump nur unter harten Bedingungen verhandelt. Sie reagieren nur mechanisch auf Keywords. Sobald menschliche Trader die Überreaktion bemerken kaufen sie meistens nach. Dann stabilisiert sich der Kurs wieder.





Ich musste mich auch erst daran gewöhnen aber bei Rüstungswerten ist diese Volatilität normal. Die Geschäftsmodelle hängen primär direkt an globalen Konflikten. Frieden bedeutet weniger Aufträge und Krieg bedeutet mehr. Für die Algorithmen ist das eine einfache Regel. Bei Friedenssignalen wird verkauft und bei Kriegssignalen wird gekauft.





