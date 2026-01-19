BARCLAYS stuft ARCELORMITTAL auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ArcelorMittal von 28 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Tom Zhang erwartet laut einer am Montag vorliegenden Branchenstudie eine generell positive Gewinnentwicklung der europäischen Stahlkonzerne im ersten Quartal. Allerdings sei es noch zu früh, um zu beurteilen, ob die Handelsprotektionsmaßnahmen der EU tatsächlich zu verbesserten Fundamentaldaten beitrügen./edh/gl
Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 41,79EUR auf Tradegate (19. Januar 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.
