    Rekord-Rallye

    75 % an einem Tag: Was Hyundai jetzt plötzlich so wertvoll macht

    Rekordtag für Hyundai: Das Unternehmen erlebt mit 75 Prozent eine Rekord-Rallye. KI-Partnerschaften und humanoide Atlas-Roboter rücken an die Kommerzialisierung – Analysten sehen weiterhin Luft.

    • Hyundai-Aktien steigen um 75,34 Prozent auf Rekordwert.
    • KI-Partnerschaften und Atlas-Roboter fördern Wachstum.
    • Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial für Hyundai.
    So hoch wie seit fünf Jahren nicht mehr stiegen die Aktien von Hyundai am Montag. Sie erreichten damit auch einen neuen Rekordwert. Unterstützt wurde dies durch den Vorstoß des Autobauers in den Bereich der künstlichen Intelligenz und Robotik. Die Hyundai-Aktie stieg am Montag um 75,34 Prozent! Ein Anteilschein ist für 156,05 US-Dollar zu haben. Dies markiert den stärksten prozentualen Tagesgewinn seit dem 8. Januar 2021.

    Die Rallye steigerte den Marktwert von Hyundai deutlich und ermöglichte es dem Autohersteller, den Batteriehersteller LG zu überholen und zum drittgrößten Unternehmen am südkoreanischen Kospi zu werden, hinter den Chipherstellern Samsung Electronics und SK Hynix. Die Anleger begrüßen den beschleunigten Wandel des Unternehmens hin zu künstlicher Intelligenz und Robotik, weswegen die Aktien nun auch derart hoch gestiegen sind.

    Auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas Anfang dieses Monats präsentierte Hyundai die von seiner Robotik-Tochter Boston Dynamics entwickelten humanoiden Roboter der Atlas-Serie. Die Roboter sollen voraussichtlich ab 2028 in Fabriken für einfache Sequenzierungsaufgaben und ab 2030 für komplexe Montagearbeiten eingesetzt werden.

    Hyundai plant, weltweit 30.000 Atlas-Einheiten pro Jahr zu produzieren. Die jüngste Partnerschaft des Automobilkonzerns mit Google DeepMind und Nvidia im Bereich der physikalischen KI wurde von der Samsung Securities-Analystin Esther Yim gelobt. Google und Nvidia haben Boston Dynamics für die Entwicklung physikalischer KI ausgewählt, da Hyundai und der Schwesterhersteller Kia über starke Serienfertigungskapazitäten, eine integrierte Wertschöpfungskette und umfangreiche Verhaltensdatensätze verfügen, so Yim in einem kürzlich erschienenen Bericht.

    Hyundai Motor

    +75,34 %
    +74,65 %
    +15,59 %
    -32,17 %
    ISIN:KR7005380001WKN:885647

    Die wachsende Wahrscheinlichkeit, dass die Atlas-Roboter über die Forschungs- und Entwicklungsphase hinaus in die Kommerzialisierung eintreten, spiegelt sich nun vollständig im Aktienkurs von Hyundai wider, sagte Stephen Sungrae Kim, Analyst bei Hanwha Investment & Securities, in einer kürzlich erschienenen Notiz. Cho von HSBC sagte dazu: "Wir glauben nicht, dass das Aufwärtspotenzial der Bewertung bereits vollständig eingepreist ist, da konkrete Beweise in den Bereichen Robotik und KI die Neubewertungsdynamik unterstützen werden."

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die Hyundai Motor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +75,34 % und einem Kurs von 156,1USD auf Nasdaq OTC (19. September 2025, 14:00 Uhr) gehandelt.


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
