BARCLAYS stuft Stellantis auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Stellantis anlässlich neuer Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump auf "Equal Weight" belassen. Er habe in seinem Auto-Ausblick auf 2026 zwar geopolitische Risiken berücksichtigt, doch diese neue Gefahr sei greifbarer und komme früher als erwartet, schrieb Henning Cosman in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zwar könne es wieder zu Vereinbarungen, Verzögerungen und/oder Ausnahmeregelungen kommen, doch aktuell sei die Rhetorik "abschreckend"./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 8,209EUR auf Tradegate (19. Januar 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Henning Cosman

Analysiertes Unternehmen: Stellantis

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



