BARCLAYS stuft Ferrari auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ferrari anlässlich neuer Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump auf "Overweight" belassen. Er habe in seinem Auto-Ausblick auf 2026 zwar geopolitische Risiken berücksichtigt, doch diese neue Gefahr sei greifbarer und komme früher als erwartet, schrieb Henning Cosman in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zwar könne es wieder zu Vereinbarungen, Verzögerungen und/oder Ausnahmeregelungen kommen, doch aktuell sei die Rhetorik "abschreckend"./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 292,8EUR auf Tradegate (19. Januar 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Henning Cosman
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
