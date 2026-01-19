BARCLAYS stuft Thyssenkrupp auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 7,30 auf 9,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Tom Zhang erwartet laut einer am Montag vorliegenden Branchenstudie eine generell positive Gewinnentwicklung der europäischen Stahlkonzerne im ersten Quartal. Allerdings sei es noch zu früh, um zu beurteilen, ob die Handelsprotektionsmaßnahmen der EU tatsächlich zu verbesserten Fundamentaldaten beitragen. Für Thyssenkrupp sei er trotz des erfolgreichen Börsengangs der TKMS-Sparte weiterhin vorsichtig gestimmt ? vor allem aufgrund der strukturellen Herausforderungen für das Stahlgeschäft./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 20:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 10,33EUR auf Tradegate (19. Januar 2026, 12:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Tom Zhang

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 9,00

Kursziel alt: 7,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 9,00 € , was einem Rückgang von -13,88% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer