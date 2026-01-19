BARCLAYS stuft Thyssenkrupp auf 'Underweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 7,30 auf 9,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Tom Zhang erwartet laut einer am Montag vorliegenden Branchenstudie eine generell positive Gewinnentwicklung der europäischen Stahlkonzerne im ersten Quartal. Allerdings sei es noch zu früh, um zu beurteilen, ob die Handelsprotektionsmaßnahmen der EU tatsächlich zu verbesserten Fundamentaldaten beitragen. Für Thyssenkrupp sei er trotz des erfolgreichen Börsengangs der TKMS-Sparte weiterhin vorsichtig gestimmt ? vor allem aufgrund der strukturellen Herausforderungen für das Stahlgeschäft./edh/gl
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 10,33EUR auf Tradegate (19. Januar 2026, 12:48 Uhr) gehandelt.
