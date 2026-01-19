BARCLAYS stuft UNICREDIT SPA auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 71,60 auf 79,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen der italienischen Großbanken dürften insgesamt solide ausfallen, schrieb Paola Sabbione in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Der Anlegerfokus dürfte auf den Aussichten für 2026 und den mittelfristigen Geschäftszielen der Kreditinstitute liegen./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 09:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 09:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,98 % und einem Kurs von 71,17EUR auf Tradegate (19. Januar 2026, 12:46 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Paola Sabbione
Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 79,00
Kursziel alt: 71,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Paola Sabbione
Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 79,00
Kursziel alt: 71,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte