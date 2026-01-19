BARCLAYS stuft UNICREDIT SPA auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 71,60 auf 79,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen der italienischen Großbanken dürften insgesamt solide ausfallen, schrieb Paola Sabbione in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Der Anlegerfokus dürfte auf den Aussichten für 2026 und den mittelfristigen Geschäftszielen der Kreditinstitute liegen./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 09:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,98 % und einem Kurs von 71,17EUR auf Tradegate (19. Januar 2026, 12:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Paola Sabbione

Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 79,00

Kursziel alt: 71,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 79,00 € , was eine Steigerung von +10,29% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer