Wacker Chemie Aktie weiter abwärts - 19.01.2026

Mit einer Performance von -3,84 % musste die Wacker Chemie Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Wacker Chemie Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,16 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,84 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Wacker Chemie ist ein führendes Chemieunternehmen, das sich auf Spezialchemikalien wie Silikone und Polysilicium spezialisiert hat. Es hat eine starke Marktstellung in Europa, Asien und Amerika. Hauptkonkurrenten sind Dow, BASF und Evonik. Wacker punktet mit innovativen Technologien und nachhaltigen Prozessen.

Obwohl die Wacker Chemie Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +5,67 %.

Allein seit letzter Woche ist die Wacker Chemie Aktie damit um -4,60 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,27 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Wacker Chemie auf -2,21 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,57 % geändert.

Wacker Chemie Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,60 % 1 Monat +4,27 % 3 Monate +5,67 % 1 Jahr +7,45 %

Informationen zur Wacker Chemie Aktie

Es gibt 52 Mio. Wacker Chemie Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,53 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Wacker Chemie Aktie jetzt kaufen?

Ob die Wacker Chemie Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wacker Chemie Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.