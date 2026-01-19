Gold mit Rally: +1,40 % in 24h auf 4.660,88 USD

Bullen dominieren den Handel: Gold legtzu und notiert bei 4.660,88. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Gold bei 1.924,53USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.660,88USD ein Wert von 12.109,1USD geworden – ein Gewinn von +142,18 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger optimistisch auf einen Anstieg des Goldpreises auf Rekordniveau blicken, äußern andere Bedenken hinsichtlich geopolitischer Risiken und der Unsicherheit in der Weltwirtschaft. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt eine signifikante Bewegung, die durch diese Faktoren beeinflusst wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Gold wird seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel und Wertanlage genutzt. Heute gilt es als Inflationsschutz und Krisenmetall. Der Kurs spiegelt Erwartungen zu Zinspolitik, Wirtschaftsdaten und geopolitischen Risiken wider. Besonders in Zeiten politischer Unsicherheit fließt Kapital verstärkt in das Edelmetall.

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.