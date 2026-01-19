BARCLAYS stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,60 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen der italienischen Großbanken dürften insgesamt solide ausfallen, schrieb Paola Sabbione in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Der Anlegerfokus dürfte auf den Aussichten für 2026 und den mittelfristigen Geschäftszielen der Kreditinstitute liegen./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 09:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,63 % und einem Kurs von 5,849EUR auf Tradegate (19. Januar 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Paola Sabbione

Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6,60

Kursziel alt: 6,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

