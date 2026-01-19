BayWa Aktie gerät unter starken Druck - 19.01.2026

Die BayWa Aktie ist bisher um -8,38 % auf 3,9350€ gefallen. Das sind -0,3600 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der BayWa Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,04 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,38 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

BayWa ist ein führendes Handels- und Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Agrar, Energie und Bau. Es bietet ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen, darunter Agrarprodukte, erneuerbare Energien und Baustoffe. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Unternehmen wie Cargill und ADM. BayWas Alleinstellungsmerkmal ist seine Diversifikation und der Fokus auf erneuerbare Energien.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von BayWa Verluste von -45,68 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BayWa Aktie damit um +35,19 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +86,90 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +58,83 % gewonnen.

BayWa Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +35,19 % 1 Monat +86,90 % 3 Monate -45,68 % 1 Jahr -59,52 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BayWa Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der BayWa Aktie, die kürzlich von 3,30 auf 4,50 Euro sprang. Nutzer äußern Bedenken hinsichtlich der fundamentalen Situation, insbesondere der BayWa Re, und diskutieren die Möglichkeit, dass die negative Stimmung im regenerativen Energiesektor bereits eingepreist ist. Während einige optimistisch auf eine Rückkehr zu zweistelligen Kursen hoffen, bleiben andere skeptisch.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BayWa eingestellt.

Informationen zur BayWa Aktie

Es gibt 100 Mio. BayWa Aktien. Damit ist das Unternehmen 394,80 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

BayWa Aktie jetzt kaufen?

Ob die BayWa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BayWa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.