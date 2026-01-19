    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayWa AktievorwärtsNachrichten zu BayWa

    BayWa Aktie gerät unter starken Druck - 19.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die BayWa Aktie bisher Verluste von -8,38 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BayWa Aktie.

    Foto: BayWa AG

    BayWa ist ein führendes Handels- und Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Agrar, Energie und Bau. Es bietet ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen, darunter Agrarprodukte, erneuerbare Energien und Baustoffe. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Unternehmen wie Cargill und ADM. BayWas Alleinstellungsmerkmal ist seine Diversifikation und der Fokus auf erneuerbare Energien.

    BayWa aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 19.01.2026

    Die BayWa Aktie ist bisher um -8,38 % auf 3,9350 gefallen. Das sind -0,3600  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der BayWa Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,04 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,38 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von BayWa Verluste von -45,68 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BayWa Aktie damit um +35,19 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +86,90 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +58,83 % gewonnen.

    BayWa Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +35,19 %
    1 Monat +86,90 %
    3 Monate -45,68 %
    1 Jahr -59,52 %

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der BayWa Aktie, die kürzlich von 3,30 auf 4,50 Euro sprang. Nutzer äußern Bedenken hinsichtlich der fundamentalen Situation, insbesondere der BayWa Re, und diskutieren die Möglichkeit, dass die negative Stimmung im regenerativen Energiesektor bereits eingepreist ist. Während einige optimistisch auf eine Rückkehr zu zweistelligen Kursen hoffen, bleiben andere skeptisch.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BayWa eingestellt.

    Informationen zur BayWa Aktie

    Es gibt 100 Mio. BayWa Aktien. Damit ist das Unternehmen 394,80 Mio. € wert.

    Ob die BayWa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BayWa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BayWa

    -7,80 %
    +35,19 %
    +86,90 %
    -45,68 %
    -59,52 %
    -90,18 %
    -87,03 %
    -84,05 %
    -43,08 %
    ISIN:DE0005194062WKN:519406



