Jumia Technologies Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 19.01.2026

Mit einer Performance von -7,72 % musste die Jumia Technologies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Jumia Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,71 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 9,9200â‚¬, mit einem Minus von -7,72 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Jumia Technologies ist ein fÃ¼hrender E-Commerce-Anbieter in Afrika, der KonsumgÃ¼ter, Elektronik und Mode Ã¼ber seine Plattform verkauft. Mit einer starken PrÃ¤senz in Ã¼ber 10 LÃ¤ndern und integrierten Zahlungs- und LogistiklÃ¶sungen hebt sich Jumia von Konkurrenten wie Konga und Takealot ab. Die Anpassung an lokale MarktbedÃ¼rfnisse und die Pionierrolle im afrikanischen E-Commerce-Markt sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen RÃ¼cksetzers steht fÃ¼r die Jumia Technologies-AktionÃ¤re auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +9,94 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Jumia Technologies Aktie damit um -18,69 % gÃ¼nstiger geworden. Im Verlauf eines Monats betrÃ¤gt das Minus -8,37 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Jumia Technologies einen RÃ¼ckgang von -7,29 %.

Jumia Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -18,69 % 1 Monat -8,37 % 3 Monate +9,94 % 1 Jahr +192,96 %

Informationen zur Jumia Technologies Aktie

Es gibt 122 Mio. Jumia Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,21 Mrd. â‚¬ wert.

Jumia Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Jumia Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hÃ¤ngt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. FÃ¼r eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusÃ¤tzliche Daten zur Jumia Technologies Aktie berÃ¼cksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen kÃ¶nnen auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. ErgÃ¤nzen Sie die hier aufgefÃ¼hrten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Ãœberlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.