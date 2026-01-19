adidas Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 19.01.2026

Mit einer Performance von -4,90 % musste die adidas Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der adidas Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,29 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,90 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Adidas ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für innovative Produkte und starke Markenpräsenz. Hauptkonkurrenten sind Nike und Puma. Alleinstellungsmerkmale sind technologische Innovationen und exklusive Kooperationen.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die adidas Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -18,57 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die adidas Aktie damit um -9,03 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,65 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von adidas -10,13 % verloren.

adidas Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,03 % 1 Monat -7,65 % 3 Monate -18,57 % 1 Jahr -34,90 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur adidas Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die anhaltend negative Kursentwicklung der Adidas-Aktie, die Anleger frustriert. Trotz der schlechten Performance gibt es positive Analystenbewertungen mit Kurszielen zwischen 190 und 270 Euro. Einige Nutzer erwägen, bei 150 Euro nachzukaufen, in Erwartung einer Erholung durch die bevorstehende WM.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.

Informationen zur adidas Aktie

Es gibt 180 Mio. adidas Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,45 Mrd. € wert.

adidas Aktie jetzt kaufen?

Ob die adidas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adidas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.