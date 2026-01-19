    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Erkundungsteam planmäßig abgereist

    Verteidigungsministerium - Erkundungsteam planmäßig abgereist
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Ergebnisse der Erkundung für Übungen der Bundeswehr auf Grönland werden nach Angaben des Verteidigungsministeriums nun aufgearbeitet. "Die Erkundung ist planmäßig beendet worden am Wochenende und das Team ist planmäßig auch zurückgereist", sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin.

    Das Erkundungsteam werde über die Bedingungen vor Ort berichten. Es gehe um Hafenerkundung, logistische Möglichkeiten, Tankkapazitäten und die auch Fragen wie die Enteisung von Luftfahrzeugen. Daraus werde operativer Ratschlag erarbeitet, der Grundlage sei für die weiteren militärischen und politischen Abstimmungen.

    Die 15 Soldaten hatten die Arktisinsel am Sonntag mit einem Zivilflugzeug in Richtung Kopenhagen verlassen und sollten am Montag in Deutschland eintreffen.

    Die europäischen Nato-Verbündeten sind anders als US-Präsident Donald Trump der Meinung, dass Grönland nicht von den USA übernommen werden müsse, um die Arktis zu schützen. Sondern dies könne die Nato im Verbund übernehmen./cn/DP/tih





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    RSS-Feed abonnieren
