    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGemini Space Station Incorporation Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Gemini Space Station Incorporation Registered (A)
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zadarma führt mehrsprachigen KI-Sprachagenten ein

    Zadarma führt mehrsprachigen KI-Sprachagenten ein
    Foto: adobe.stock.com

    LONDON, 19. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Zadarma, ein globaler VoIP-Dienstleister, gibt die Einführung des Zadarma AI Voice Agent bekannt. Dieser virtuelle Assistent bearbeitet Anrufe, spricht mit einer natürlichen, realistischen Stimme und kommuniziert mit Kunden während und außerhalb der Geschäftszeiten.

    Zadarma Logo

    Der KI-Sprachagent nutzt Ihre vorhandene Wissensdatenbank, um Kunden mit genauen Informationen zu versorgen. Bei Bedarf kann er Anrufe auch an einen Live-Agenten weiterleiten. Der KI-Agent ist rund um die Uhr verfügbar und unterstützt acht Sprachen.

    Was den Zadarma KI-Sprachagenten auszeichnet, ist seine einzigartige Kombination aus mehrsprachigem Support, integrierter Cloud-PBX- und CRM-Anbindung sowie Kosteneffizienz ohne Qualitätseinbußen. Diese Kombination ist selten auf einer einzigen Plattform verfügbar.

    Der KI-Agent ist vollständig in die neuesten Versionen von ChatGPT integriert. Die Unterstützung für Gemini wird voraussichtlich in naher Zukunft hinzugefügt.

    Wichtige Funktionen des Zadarma KI-Sprachagenten:

    • Anrufbearbeitung: Während und außerhalb der Geschäftszeiten.
    • Natürliche Sprachinteraktion:  Realistische, natürliche Sprache.
    • Integration von PBX und CRM: Integriert und einsatzbereit.
    • Verfügbarkeit rund um die Uhr:  Beantwortet Anrufe rund um die Uhr.
    • Integration der Wissensdatenbank:  Nutzt Ihre Wissensbasis, um genaue Informationen bereitzustellen.
    • Anrufweiterleitung: Leitet Anrufe an den richtigen Mitarbeiter weiter, wenn menschliche Unterstützung erforderlich ist.
    • Mehrsprachiger Support:  Kommuniziert in acht Sprachen.

    Der Zadarma AI Voice Agent erfordert keine fortgeschrittenen technischen Kenntnisse. Das bedeutet, dass auch kleine Unternehmen Zugang zu professionellen Kommunikationsfunktionen haben. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein einsatzbereites Tool anzubieten, das zuverlässige, hochwertige Sprachinteraktionen ermöglicht.

    Der Dienst steht Nutzern der kostenlosen Cloud-Telefonanlage von Zadarma bereits zur Verfügung.

    Mit dem Zadarma AI Voice Agent können Unternehmen nun einen schnelleren, zuverlässigeren Support bieten, Wartezeiten reduzieren und auch außerhalb Ihrer Geschäftszeiten einen hochwertigen Service aufrechterhalten.

    Informationen zu Zadarma

    Zadarma ist ein globaler Anbieter von Cloud-Kommunikationslösungen, der sich seit 2006 Innovationen und einer kontinuierlichen Verbesserung seines Dienstleistungsangebots verschrieben hat. Mit Tools wie Cloud-PBX, CRM, Integration mit führenden CRM-Systemen, globalen Telefonnummern, globalen Anrufdiensten und vielem mehr stellt Zadarma das Kundenerlebnis in den Mittelpunkt seiner Vision.

    Zadarma genießt das Vertrauen von Kunden weltweit und verbindet fortschrittliche Technologie mit Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und einem rund um die Uhr verfügbaren, mehrsprachigen Kundensupport über verschiedene Kanäle.

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2860655/Zadarma_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zadarma-fuhrt-mehrsprachigen-ki-sprachagenten-ein-302664406.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Zadarma führt mehrsprachigen KI-Sprachagenten ein LONDON, 19. Januar 2026 /PRNewswire/ - Zadarma, ein globaler VoIP-Dienstleister, gibt die Einführung des Zadarma AI Voice Agent bekannt. Dieser virtuelle Assistent bearbeitet Anrufe, spricht mit einer natürlichen, realistischen Stimme und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     