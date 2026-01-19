    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Dänemark vor Treffen

    Nato muss in der Arktis 'mehr tun'

    Für Sie zusammengefasst
    • Dänemark fordert mehr Nato-Aktivitäten in der Arktis.
    • Gespräche mit Nato-Generalsekretär in Brüssel geplant.
    • Grönland benötigt verstärkte Verteidigungszusammenarbeit.
    Foto: Stringer - dpa

    KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Dänemarks Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen fordert die Nato dazu auf, in der Arktis mehr zu tun. In einer Mitteilung des dänischen Verteidigungsministeriums kündigte Lund Poulsen an, dass er und seine grönländische Kollegin Vivian Motzfeldt das mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte besprechen wollen. Mitten im eskalierenden Streit um Grönland zwischen den Europäern und den USA kommen die beiden Minister am Montag zu Gesprächen ins Nato-Hauptquartier nach Brüssel.

    Nachdem Dänemark und Grönland zusammen mit einigen Verbündeten beschlossen hatten, die militärische Präsenz in der Arktis und im Nordatlantik zu erhöhen, haben die Länder "breite Unterstützung" dafür erfahren, "dass die Nato in der Arktis mehr tun sollte", hieß es von Lund Poulsen in der Mitteilung. Die für Äußeres zuständige grönländische Ministerin Motzfeldt sagte demnach: "Grönland befindet sich in einer außergewöhnlichen Situation, die die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich zieht. Die Lage erfordert, dass wir die Zusammenarbeit in Verteidigungs- und Sicherheitsfragen in der Arktis im Kreis der Nato stärken."/arn/DP/mis





    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
