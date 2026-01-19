    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fernzüge am Ulmer Hauptbahnhof rollen wieder

    Für Sie zusammengefasst
    • Fernverkehr am Ulmer Hauptbahnhof rollt wieder.
    • Bauarbeiten fristgerecht abgeschlossen, alles erledigt.
    • Teilsperrung war Teil neuer Eisenbahninfrastruktur.
    Fernzüge am Ulmer Hauptbahnhof rollen wieder
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    ULM (dpa-AFX) - Nach rund einer Woche umfangreicher Bauarbeiten am Ulmer Hauptbahnhof rollt dort der Fernverkehr wieder. "Wir haben während der Teilsperrung fristgerecht alle notwendigen und machbaren Arbeiten erledigt", teilte ein Bahnsprecher mit. Seit heute würden die Züge wieder planmäßig rollen.

    Seit vergangenem Dienstag mussten sich Reisende wegen der Bauarbeiten auf Umleitungen, Schienenersatzverkehr und Abweichungen einstellen. Gebaut wurde laut Bahn ein elektronisches Stellwerk, weswegen der Fernverkehr den Bahnhof nicht anfahren konnte. Ein eingeschränkter Regionalverkehr war aber möglich.

    Bahnhof sollte deutlich länger gesperrt werden

    Die Teilsperrung des Ulmer Hauptbahnhofs war laut Bahn der erste Teil des Konzepts für den Bau der neuen Eisenbahninfrastruktur. Eigentlich wollte die Deutsche Bahn Anfang des Jahres für die Inbetriebnahme des neuen elektronischen Stellwerks den Hauptbahnhof der Stadt länger vom Netz abkoppeln. Die Aufteilung auf mehrere Sperrphasen wurde früheren Angaben zufolge aber möglich./bak/DP/mis





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Fernzüge am Ulmer Hauptbahnhof rollen wieder Nach rund einer Woche umfangreicher Bauarbeiten am Ulmer Hauptbahnhof rollt dort der Fernverkehr wieder. "Wir haben während der Teilsperrung fristgerecht alle notwendigen und machbaren Arbeiten erledigt", teilte ein Bahnsprecher mit. Seit heute …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     