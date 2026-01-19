    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPinterest Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Pinterest Registered (A)

    Japandi-Designtrend stärkt den Wunsch nach aufgeräumten Wohnräumen und fördert das mentale Wohlbefinden

    VENLO, Niederlande, 19. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Aktuelle Suchdaten zeigen: Konsumentinnen und Konsumenten interessieren sich zunehmend für Japandi – eine Einrichtungsphilosophie, die mit klaren Linien und ausgewogenen Räumen Ruhe und Wohlbefinden unterstützt. Parallel zum weltweiten Interesse an minimalistischen Lebensstilen steigt auch die Nachfrage nach Möbeln im Japandi-Stil deutlich an. Der Trend verbindet japanische Ruhe mit skandinavischer Schlichtheit und trifft damit den Nerv der Zeit.

    Suchdaten und Social-Media-Trends stützen die Erkenntnisse von vidaXL zur wachsenden Nachfrage nach Möbeln im Japandi-Stil

    • Das Interesse an Japandi ist zwischen 2020 und 2025 kontinuierlich gewachsen, mit deutlichen Anstiegen Anfang 2024. Es wird erwartet, dass sich diese Dynamik bis 2026 fortsetzt. Google-Suchdaten zeigen, dass die Nachfrage im März 2024 mit 3892 Suchanfragen aus der Schweiz einen Rekordwert erreichte.
    • Der Bericht «Pinterest Herbst-Trends 2024» weist darauf hin, dass die Suchanfragen nach «japanischem Wohnzimmerdesign» um 135 Prozent gestiegen sind. Dies verdeutlicht das wachsende Bedürfnis der Kundschaft nach ruhigen, ästhetisch klar gestalteten Wohnräumen.
    • In den vergangenen zwölf Monaten wurden auf TikTok weltweit 26.000 Beiträge mit dem Hashtag #japandi veröffentlicht – ein Zeichen dafür, dass Nutzerinnen und Nutzer den Stil aktiv in ihren eigenen vier Wänden umsetzen und ihre Ergebnisse gerne teilen.

     

    Entwicklung des Interesses an Japandi

     

    Aufgeräumte Wohnräume unterstützen die mentale Gesundheit

    Mehrere Studien zeigen, dass die Wohnumgebung einen deutlichen Einfluss auf die psychische Gesundheit hat. Ein geordneter, aufgeräumter Wohnraum kann das mentale Wohlbefinden verbessern (Quinn 2025). Diese Verbindung greift Japandi auf: Der Stil kombiniert funktionale Schlichtheit mit einer beruhigenden Ästhetik – ein Ansatz, der besonders bei modernen Hausbesitzerinnen und Hausbesitzern Anklang findet.

    Um dem wachsenden Interesse gerecht zu werden, bietet vidaXL eine eigene Japandi-Kollektion an, die Menschen dabei unterstützt, harmonische und ausgewogene Wohnräume zu schaffen. «Unsere vom Japandi-Stil inspirierten Möbel machen diese zeitlose Philosophie für alle zugänglich, die sich ein ruhiges und funktionales Zuhause wünschen», sagt Berta, Leiterin Commercial Operations bei vidaXL.

    Weitere Informationen zu den Erkenntnissen von vidaXL finden Sie hier: https://de.vidaxl.ch/japandi-trend-report.html

    Über vidaXL

    vidaXL ist ein internationaler Onlinehändler mit Sitz in den Niederlanden. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und bietet heute ein breites Sortiment an erschwinglichen Produkten für Haus und Garten an – stets mit dem Anspruch, Funktionalität und Stil zu verbinden.

    Die europäischen Aktivitäten werden vom Distributionszentrum in Venlo aus koordiniert. Von dort beliefert vidaXL mehr als 30 Märkte, darunter Deutschland, das Vereinigte Königreich, Spanien, Schweden und Griechenland. Zusätzlich betreibt das Unternehmen Lager- und Fulfillment-Center in den USA und Australien, um auch diese Regionen direkt zu bedienen.

    Dank dieser internationalen Struktur kann vidaXL weltweit erschwingliche Wohnlösungen anbieten und seine Position als Anbieter im Bereich Home & Garden – insbesondere in den Segmenten Möbel, Heimwerkerbedarf und Dekoration – weiter stärken.

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
