    SAP Aktie schwach im Handel - 19.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die SAP Aktie bisher Verluste von -2,05 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.

    Besonders beachtet! - SAP Aktie schwach im Handel - 19.01.2026
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    SAP ist ein globaler Marktführer in Unternehmenssoftware, bekannt für seine ERP-Lösungen wie SAP S/4HANA. Es unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Hauptkonkurrenten sind Oracle, Microsoft und Salesforce. SAPs Stärke liegt in integrierten Lösungen und einer starken Marktpräsenz in der DACH-Region.

    SAP Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 19.01.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -2,05 % verliert die SAP Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der SAP Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,18 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 197,28, mit einem Minus von -2,05 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von SAP mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -15,39 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die SAP Aktie damit um -7,95 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,77 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SAP -6,00 % verloren.

    SAP Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,95 %
    1 Monat -5,77 %
    3 Monate -15,39 %
    1 Jahr -23,13 %

    Informationen zur SAP Aktie

    Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 242,46 Mrd. € wert.

    Zwei Konzerne, ein Ziel: Dieser Deal könnte Europas Kliniken komplett verändern


    Fresenius und SAP planen eine strategische Partnerschaft für digitale Kliniken. Im Fokus stehen KI, Datensouveränität und hohe Investitionen in Europa.

    Europas Software-Hoffnung: Wie stark ist SAPs neue Strategie wirklich?


    SAP und Fresenius treiben Einsatz von KI in Kliniken voran


    Deutschlands größter Softwarekonzern SAP und der Klinikbetreiber Fresenius wollen gemeinsam künstliche Intelligenz (KI) im Gesundheitswesen voranbringen. Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft solle eine Plattform aufgebaut werden, die …

    SAP Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SAP

    -2,07 %
    -7,95 %
    -5,77 %
    -15,39 %
    -23,13 %
    +85,48 %
    +92,66 %
    +178,15 %
    +1.232.650,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460



    Verfasst von Markt Bote
