    BERENBERG stuft Unilever PLC auf 'Buy'

    Foto: adobe.stock.com
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Unilever auf "Buy" mit einem Kursziel von 5600 Pence belassen. Von den europäischen Konsumgüterunternehmen seien auch 2026 uneinheitliche Ergebnisse zu erwarten, schrieb Fulvio Cazzol in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Das Konsumumfeld bleibe in wichtigen Märkten schwierig und der Wettbewerbsdruck nehme nicht ab. Dennoch sollten Anleger diesen Sektor nicht ignorieren, der derzeit mit dem niedrigsten Kurs/Gewinn-Verhältnis seit zehn Jahren gehandelt werde und attraktive Dividendenrenditen biete. Daher lohne es sich, beim Kauf von Basiskonsumgüteraktien selektiv vorzugehen./edh/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 17:39 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,47 % und einem Kurs von 55,42USD auf Nasdaq OTC (08. Dezember 2025, 23:20 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Fulvio Cazzol
    Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 56
    Kursziel alt: 56
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



