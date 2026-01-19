POLITIK
Dänemark schickt mehr Soldaten nach Grönland
- Dänemark entsendet mehr Soldaten nach Grönland.
- Ankunft in Kangerlussuaq, ca. 300 km von Nuuk.
- Soldaten starten militärische Übung "Arctic Endurance".
KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Dänemark schickt eine größere Anzahl an Soldaten nach Grönland. Das berichtete der Fernsehsender TV2 unter Berufung auf das dänische Verteidigungsministerium. Die genaue Anzahl der Soldaten war demnach nicht bekannt, es solle sich jedoch um einen "wesentlichen Beitrag" handeln. Sie sollen TV2 zufolge noch am Montag in Kangerlussuaq, etwa 300 Kilometer nördlich von der grönländischen Hauptstadt Nuuk, ankommen. Begleitet werden sie demnach von dem dänischen Heereschef Peter Boysen.
In der vergangenen Woche waren nach Angaben des dänischen Arktischen Kommandos etwa 100 dänische Soldaten in Nuuk und etwa genauso viele in Kangerlussuaq eingetroffen. Sie sollen mit der von Dänemark geführten militärischen Übung "Arctic Endurance" beginnen, an der auch Soldaten anderer Nato-Verbündeter teilnehmen sollen./arn/DP/mis
