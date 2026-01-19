DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Douglas auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Douglas nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Parfümeriekette habe im ersten Geschäftsquartal erneut ein wenig enttäuscht, aber den Jahresausblick bestätigt, schrieb Adam Cochrane in seiner am Montag vorliegenden Reaktion. In einer saisonal besonders wichtigen Phase hätten sich die Umsätze im Dezember stärker als erwartet verlangsamt./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 09:35 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,84 % und einem Kurs von 11,40EUR auf Tradegate (19. Januar 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: Douglas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

