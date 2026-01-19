BERENBERG stuft DANONE auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Danone auf "Hold" mit einem Kursziel von 82,40 Euro belassen. Von den europäischen Konsumgüterunternehmen seien auch 2026 uneinheitliche Ergebnisse zu erwarten, schrieb Fulvio Cazzol in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Das Konsumumfeld bleibe in wichtigen Märkten schwierig und der Wettbewerbsdruck nehme nicht ab. Dennoch sollten Anleger diesen Sektor nicht ignorieren, der derzeit mit dem niedrigsten Kurs/Gewinn-Verhältnis seit zehn Jahren gehandelt werde und attraktive Dividendenrenditen biete. Daher lohne es sich, beim Kauf von Basiskonsumgüteraktien selektiv vorzugehen./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 17:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,69 % und einem Kurs von 74,28EUR auf Tradegate (19. Januar 2026, 13:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Fulvio Cazzol

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 82,40

Kursziel alt: 82,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



