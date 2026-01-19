WARBURG RESEARCH stuft SAF-Holland auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Vor den Zahlen zum vierten Quartal habe er seine Schätzungen für den Lkw-Zulieferer überarbeitet, schrieb Fabio Hölscher in einer am Montag vorliegenden Studie. Alles in allem bleibe er bei seiner positiven Sicht bezüglich einer zyklischen Verbesserung vom aktuellen Niveau aus in den wichtigsten Segmenten im Verlauf des Jahres und darüber hinaus./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 16,66EUR auf Tradegate (19. Januar 2026, 13:45 Uhr) gehandelt.