Bundesregierung reagiert verhalten auf Trumps 'Friedensrat'

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung reagiert verhalten auf das US-Angebot, sich am neu geschaffenen "Friedensrat" von Präsident Donald Trump zu beteiligen. "Für diese Einladung danken wir. Das Ziel, dem Frieden in der Welt zu dienen, das teilen wir", sagte Regierungssprecher Steffen Kornelius in Berlin. "Der Kern des deutschen Interesses ist es, den Gaza-Konflikt dauerhaft beizulegen." Deutschland sei bereit, mit den USA und seinen Partnern darüber nachzudenken, wie man das gemeinsam tun könne. Darüber berate man jetzt mit den Partnern.

Dem ursprünglichen Konzept zufolge sollte sich der Rat ("Board of Peace") auf den Gaza-Konflikt konzentrieren. Das Gremium gehört zur zweiten Phase von Trumps Friedensplan für den Gazastreifen, die ein dauerhaftes Kriegsende und die Entwaffnung der Terrororganisation Hamas vorsieht, was diese ablehnt. Das Gremium soll die neue Übergangsregierung des Küstenstreifens beaufsichtigen.