JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Boeing von 275 auf 290 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sheila Kahyaoglu beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie zu dem US-Flugzeugbauer mit Auftrags- und Auslieferungszahlen im vierten Quartal und Anfang des Jahres./ck/rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 14:17 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,46 % und einem Kurs von 208,3EUR auf Tradegate (19. Januar 2026, 13:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Sheila Kahyaoglu

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 290

Kursziel alt: 275

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

