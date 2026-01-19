RBC stuft Shell (neu) auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Einem unbestätigten Medienbericht zufolge prüfe der Energiekonzern Verkaufsoptionen für seine Beteiligung an einem Flüssiggasprojekt in Kanada, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies habe ihn überrascht, da LNG Canada seiner Ansicht nach eines der Vorzeigeprojekte von Shell sei. Zudem verfüge das Unternehmen über eine starke Bilanz, sodass kurzfristig kein wirklicher Bedarf an Barmitteln bestehe./rob/edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 03:09 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 03:09 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 31,65EUR auf Tradegate (19. Januar 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Biraj Borkhataria

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 36

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

