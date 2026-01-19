Qiagen Aktie schwach im Handel - 19.01.2026

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Qiagen Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -0,67 % hinnehmen.

Mit einer Performance von -3,39 % musste die Qiagen Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Qiagen Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,60 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 39,45€, mit einem Minus von -3,39 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Allein seit letzter Woche ist die Qiagen Aktie damit um -5,31 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,16 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Qiagen auf +4,92 %.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,29 % geändert.

Qiagen Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,31 % 1 Monat +7,16 % 3 Monate -0,67 % 1 Jahr -8,29 %

Informationen zur Qiagen Aktie

Es gibt 207 Mio. Qiagen Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,17 Mrd.EUR € wert.

Qiagen Aktie jetzt kaufen?

Ob die Qiagen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qiagen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.