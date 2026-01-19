Börsen Update Europa - 19.01. - FTSE Athex 20 stark +2,37 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:56) bei 31.501,69 PKT und fällt um -1,24 %. Top-Werte: ThyssenKrupp +3,29 %, TKMS +3,26 %, K+S +2,74 % Flop-Werte: Wacker Chemie -3,80 %, Carl Zeiss Meditec -3,78 %, Rational -3,19 %

Der DAX steht bei 24.998,08 PKT und verliert bisher -1,29 %. Top-Werte: Rheinmetall +4,25 %, Bayer +2,17 %, Allianz +1,57 % Flop-Werte: Qiagen -3,39 %, adidas -2,71 %, Deutsche Bank -2,42 %

Der TecDAX steht aktuell (13:59:56) bei 3.677,52 PKT und fällt um -1,98 %.

Top-Werte: Nordex +2,59 %, HENSOLDT +2,40 %, Deutsche Telekom +1,48 %

Flop-Werte: Jenoptik -5,06 %, Eckert & Ziegler -3,97 %, Evotec -3,91 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.938,26 PKT und verliert bisher -1,56 %.

Der ATX steht aktuell (13:59:55) bei 5.440,37 PKT und fällt um -0,16 %.

Top-Werte: voestalpine +0,65 %, BAWAG Group +0,55 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +0,38 %

Flop-Werte: Wienerberger -2,99 %, DO & CO -2,55 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -2,10 %

Der SMI steht bei 13.264,05 PKT und verliert bisher -1,22 %.

Top-Werte: Swisscom +1,96 %, Novartis +0,65 %, Holcim +0,56 %

Flop-Werte: Alcon -2,75 %, CIE Financiere Richemont -2,40 %, Kuehne + Nagel International -2,06 %

Der CAC 40 steht bei 8.133,15 PKT und verliert bisher -1,61 %.

Top-Werte: Thales +2,17 %, ORANGE +1,60 %, ArcelorMittal +1,17 %

Flop-Werte: STMicroelectronics -3,22 %, Capgemini -2,19 %, Pernod Ricard -2,17 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.981,38 PKT und fällt um -2,02 %.

Top-Werte: Telia Company +1,29 %, Tele2 (B) +0,79 %, AstraZeneca +0,22 %

Flop-Werte: Getinge (B) -4,19 %, Skanska (B) -3,08 %, Alfa Laval -2,91 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.610,00 PKT und gewinnt bisher +2,37 %.

Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +3,13 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,41 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,11 %

Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -2,88 %, Jumbo -0,46 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,34 %