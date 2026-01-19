    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRua Gold AktievorwärtsNachrichten zu Rua Gold
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    RUA GOLD stellt ein Explorationsupdate und Ausblick für 2026 für Gold-Antimon-Projekt Auld Creek im Reefton Goldfield bereit

    RUA GOLD stellt ein Explorationsupdate und Ausblick für 2026 für Gold-Antimon-Projekt Auld Creek im Reefton Goldfield bereit
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    19. Januar 2026 / IRW-Press / Rua Gold Inc. (TSXV: RUA, OTC: NZAUF, WKN: A40QYC) („RUA GOLD“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Explorationsupdate für sein Gold-Antimon-Projekt Auld Creek im Reefton Goldfield in Neuseeland bereitzustellen und die wesentlichen Genehmigungskatalysatoren für 2026 zu beschreiben.

     

    Höhepunkte:

     

    -          Das Unternehmen treibt die Aktivitäten in Zusammenhang mit der Genehmigung voran und strebt die Aufnahme in die Liste jener Projekte an, die für den FAST TRACK-Prozess in Neuseeland in der ersten Jahreshälfte 2026 infrage kommen.

     

    -          Die hervorgehobenen Analyseergebnisse von Auld Creek beinhalten:

    • ACDDH050: 3,0 m mit 21,27 g/t AuÄq1 (4,5 g/t Au und 3,9 % Sb) ab 137 m
      • Einschließlich 2,0 m mit 27,4 g/t AuÄq1 (5,2 g/t Au und 5,5 % Sb)
    • ACDDH055: 3,4 m mit 4,18 g/t AuÄq1 (2,6 g/t Au und 0,4 % Sb) ab 152,7 m
    • ACDDH056: 5,1 m mit 7,27 g/t AuÄq1 (5,3 g/t Au und 0,5 % Sb) ab 240,4 m

     

    -          Seit Januar sind drei Bohrgeräte im Einsatz, wodurch der Fortschritt beschleunigt und Erweiterungen 400 m nördlich des Erzgangs Fraternal sowie 250 m nordwestlich des Erzgangs Bonanza erprobt werden.

     

    -          Durch weitere Bohrungen wurde die Streichlänge der Lagerstätte um zusätzliche 250 m auf 870 m erweitert, die entlang des Streichens in Richtung Norden und in der Tiefe über steil einfallende Erzkörper weiterhin offen ist.

     

    -          Es werden Erkundungsbohrungen mobilisiert, um die gesamte Streichlänge von 2.500 m der geochemischen Gold-, Arsen- und Antimon-Bodenanomalien an der Oberfläche zu erproben.

     

    -          RSC Consulting wurde mit der Erstellung eines aktualisierten technischen Berichts gemäß NI 43-101 für Reefton beauftragt, der im Februar 2026 veröffentlicht werden soll und die bisherigen Bohrungen berücksichtigt.

     

    -          Eine Ausschreibung für Arbeiten zur Unterstützung einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung („PEA“) ist im Gange.

     

    Vielversprechende neue Mineralisierungsabschnitte bestätigen die Erweiterung des Systems Auld Creek über 870 m hinaus (Erzgang Fraternal), wobei die Mineralisierung in Richtung Norden weiterhin offen und in Tiefen von über 320 m nach wie vor nicht begrenzt ist. Ein drittes Bohrgerät soll Ende Januar mit den Bohrungen beginnen, um die Ressourcenerschließung zu beschleunigen und Anomalien direkt entlang der Streichlänge der Erzgänge Fraternal und Bonanza zu erproben.

     

    Das Unternehmen hat die Genehmigungsaktivitäten in der Region erheblich vorangetrieben und strebt die Einreichung eines Fast Track-Antrags in der ersten Jahreshälfte 2026 an. Die Standortbesichtigungen durch Berater und Interessenvertreter begannen im Dezember 2025, wobei der Großteil der unabhängigen Berater den Standort Auld Creek und die umliegenden Gebiete im Januar 2026 besichtigen werden.

     

    Robert Eckford, CEO von RUA GOLD, sagte: „Auld Creek ist für das Unternehmen nach wie vor ein zentrales Asset. Die laufenden Bohrungen erweitern sowohl den Umfang als auch das Vertrauen in das mineralisierte System, während wir an der Erteilung der Abbaugenehmigung arbeiten.

     

    Wir beabsichtigen, die FAST TRACK-Gesetzgebung für das Gold-Antimon-Projekt Auld Creek zu nutzen, um die größte bekannte Antimonlagerstätte Neuseelands in Produktion zu bringen. Unser Vertrauen in dieses Genehmigungsverfahren wurde durch die Genehmigung des Gold-Silber-Projekts Wharekirauponga von OceanaGold im Dezember 2025 gestärkt.“

     

    1. Unter Anwendung der aktuellen Spotpreise für Gold und Antimon sowie eines Abschlags von etwa 30 % basiert die Formel für Goldäquivalent auf AuÄq = Au g/t + 4,3 × Sb % unter Anwendung eines Goldpreises von 2.065 USD/oz, eines Antimonpreises von 34.300 USD/t und einer Gewinnungsrate von 85 %.

     

    Abbildung 1: Das Goldfeld Reefton im Überblick

     

    FAST TRACK-PROZESS SCHREITET VORAN

     

    RUA GOLD treibt die Aktivitäten in Zusammenhang mit der Genehmigung an der Westküste Neuseelands aktiv voran, wobei das Team die Einreichung eines Fast Track-Antrags in der ersten Jahreshälfte 2026 anstrebt.

     

    Die Zusammenarbeit mit unseren lokalen Maori-Interessenvertretern, Te Runanga o Ngāti Waewae, hinsichtlich der Explorationsaktivitäten und zukünftigen Erschließungspläne wird fortgesetzt. Ngāti Waewae unterstützt das Projekt nachdrücklich und wird während des gesamten Fast Track-Prozesses eng mit dem Unternehmen zusammenarbeiten – unter anderem bei der Bewertung kultureller Auswirkungen.

     

    Der Entwurf des Minenkonzepts wurde im Jahr 2025 vom Technikunternehmen AMC Consultants fertiggestellt und das Unternehmen schreibt zurzeit Arbeiten zur Unterstützung der bevorstehenden PEA aus. Die Konsultationen mit der Community und den Aufsichtsbehörden haben begonnen und werden im Laufe des Jahres 2026 intensiviert. Vorbehaltlich einer erfolgreichen Genehmigung strebt das Unternehmen die Einreichung des Fast Track-Antrags bis Ende 2026 an.

     

    EXPLORATIONSUPDATE FÜR AULD CREEK

     

    Das systematische Bohrprogramm 2025 wurde konzipiert, um den Umfang der bekannten Mineralisierung zu erweitern und das Vertrauen in das geologische Modell sowie in das Ressourcenmodell zu stärken. Die Bohrungen haben erfolgreich die Kontinuität des Streichens des Erzgangs Fraternal über 870 m nachgewiesen, wobei die Mineralisierung in Richtung Norden weiterhin offen und in der Tiefe nach wie vor unbegrenzt ist.

     

    Ein zentraler Teil der Struktur wurde noch nicht erprobt. Die Erweiterung auf drei Bohrgeräte und die Einführung von Doppelschichtbetrieben ermöglicht es, diese Zone im ersten Quartal 2026 zu erproben.

     

    Abbildung 2: Längsschnitt von Auld Creek Fraternal

     

    Bohrungen und geologische Interpretationen weisen darauf hin, dass hochgradigere mineralisierte Ausläufer in subvertikaler Ausrichtung fortbestehen. Der Schwerpunkt der Bohrungen 2026 wird darauf liegen, diese Ausläufer in der Tiefe zu erweitern und die Ressource über ihre Streichlänge von 870 m zu ergänzen.

     

    Die Analyseergebnisse zeigen:

     

    -          ACDDH040: 0,8 m mit 2,6 g/t Au und 0,5 % Sb

    -          ACDDH047: 3,0 m mit 2,7 g/t Au

    -          ACDDH047: 7,0 m mit 1,34 g/t Au

    -          ACDDH050: 3,0 m mit 4,5 g/t Au und 3,9 % Sb

    -          ACDDH055: 3,4 m mit 2,6 g/t Au und 0,4 % Sb

    -          ACDDH056: 5,1 m mit 5,3 g/t Au und 0,5 % Sb

     

    ACDDH041, ACDD042, ACDDH043, ACDDH044, ACDDH045, ACDDH046, ACDDH048, ACDDH049, ACDDH051 und ACDDH057 durchschnitten die Struktur, die jedoch nur eine schwache Mineralisierung aufwies.

     

    Zusammen tragen diese Ergebnisse wesentlich zum Verständnis des Unternehmens über das System Auld Creek bei, verdeutlichen dessen Größe und strukturelle Beständigkeit und liefern klare Vektoren für die Ausrichtung nachfolgender Bohrungen, deren Schwerpunkt auf der Erweiterung der hochgradigeren Mineralisierung entlang des Einbruchs in Richtung Norden und in die Tiefe liegen wird, wo die Bohrungen bis dato auf eine vertikale Tiefe von 320 m beschränkt waren. Vergleichbare orogene Gold-Antimon-Lagerstätten weisen in der Regel eine Beständigkeit der Mineralisierung von deutlich über 1.000 m vertikaler Tiefe auf.

     

    KARTIERUNGEN UND OBERFLÄCHENGEOCHEMIE

     

    Erzgang Fraternal

     

    Gold-Arsen-Antimon-Bodenanomalien an der Oberfläche verdeutlichen, dass sich der Erzgang Fraternal mindestens 400 m in Richtung Norden erstreckt, wobei die Bodenbeschaffenheit mit jener der primären Ressourcenzone Auld Creek vergleichbar ist. Die regionale Gold-Arsen-Antimon-Bodengeochemie verdeutlicht eine mineralisierte Struktur mit einer Länge von über 2.000 m.

     

    Das dritte Bohrgerät, das im Januar 2026 mobilisiert wurde, wird in der ersten Jahreshälfte 2026 Erkundungsbohrungen entlang dieser Streichlänge des Erzgangs Fraternal durchführen.

     

    Erzgang Bonanza

     

    Geologische Oberflächenkartierungen, die sich an stark anomalen Gold-Arsen-Antimon-Bodenprobenahmen orientieren, haben 250 m nordwestlich des Erzgangs Bonanza stark mineralisierte Quarzgänge identifiziert, wodurch sich die Streichlänge von 350 m auf 600 m erhöht. Dieses Gebiet wird im ersten Quartal 2026 ein vorrangiges Bohrziel sein.

     

    Abbildung 3: Standort der Bohrungen bei Auld Creek im Verhältnis zur 2.000 m umfassenden Streichlänge, die in der Oberflächengeochemie zu sehen ist

     

    REGIONALE POTENZIALE

     

    Auld Creek ist eines von mindestens sechs bekannten Gold-Antimon-Vorkommen mit hochgradigem Gold-Antimon in Gesteinsproben vor Ort und historischen Untertageanlagen, die sich über eine bekannte Länge von 30 km im Reefton Goldfield erstrecken, das von den Konzessionen von Rua Gold abgedeckt wird. Ein viertes Bohrgerät setzt die Bewertung von Goldzielen mit hoher Priorität jenseits von Auld Creek fort.

     

    ÜBER RUA GOLD

     

    RUA GOLD ist ein Explorationsunternehmen, das sich strategisch auf Neuseeland konzentriert. Mit jahrzehntelanger Erfahrung hat unser Team große Entdeckungen erfolgreich in produzierende Weltklasse-Minen auf mehreren Kontinenten überführt. Das Team konzentriert sich jetzt auf die Maximierung des Asset-Potenzials der beiden vielversprechenden hochgradigen Goldprojekte von RUA GOLD.

     

    Das Unternehmen kontrolliert den Reefton-Goldbezirk als dominierender Landbesitzer im Goldfeld Reefton auf der Südinsel Neuseelands mit über 120.000 Hektar Grundbesitz in einem Bezirk, in dem in der Vergangenheit über 2 Millionen Unzen Gold bei Gehalten zwischen 9 und 50 g/t gefördert wurden.

     

    Das Projekt Glamorgan des Unternehmens festigt RUA GOLDs Position als führender hochgradiger Goldexplorer auf der Nordinsel Neuseelands. Dieses äußerst aussichtsreiche Projekt befindet sich im Hauraki-Bezirk der Nordinsel, einer Region, die beeindruckende 15 Millionen Unzen Gold und 60 Millionen Unzen Silber produziert hat. Glamorgan grenzt an das größte Goldminenentwicklungsprojekt von OceanaGold Corporation, Wharekirauponga, das nun vollständig genehmigt ist und sich im Bau befindet.

     

    Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

     

    TECHNISCHE INFORMATIONEN

     

    Simon Henderson CP, AUSIMM, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects und Chief Operating Officer und Direktor von RUA GOLD, hat die hierin enthaltenen technischen Angaben geprüft und genehmigt. Herr Henderson hat an den geochemischen Probenahme- und Kartierungsprogrammen teilgenommen, um sich zu vergewissern, dass diese in Übereinstimmung mit den Standardbetriebsverfahren durchgeführt wurden. Herr Henderson hat die offengelegten Daten überprüft, indem er die Standort-, Analyse- und Testdaten, die den Informationen oder Meinungen in der hierin enthaltenen technischen Offenlegung zugrunde liegen, überprüft hat.

     

    QA/QC-Bohrkern

     

    Die Bohrproben wurden zur Probenaufbereitung an SGS Laboratories, Westport, geschickt. SGS ist unabhängig vom Unternehmen. Die Proben wurden zerkleinert und pulverisiert, so dass 85 % der Gesteinsspäne 75 µm durchlaufen. Die pulverisierten Gesteinssplitter wurden in zwei Proben aufgeteilt: Eine Probe von ca. 50 g wurde zur Laboranalyse geschickt, der Ausschuss wurde zur pXRF-Analyse und Lagerung an RGL zurückgeschickt. Die pulverisierten Gesteinssplitterproben wurden bei SGS Waihi (SGS-Code FAA505) mittels 50-g-Brandprobe mit AAS-Abschluss auf Gold (Au) und bei SGS Waihi mittels Natriumperoxid-Fusionsanalyse mittels ICP-MS auf Antimon (Sb) analysiert. 

     

    QA/QC Boden- und Gesteinsproben

     

    Die Proben wurden zu 75 % auf eine Korngröße von 2 mm zerkleinert (SGS-Code CRU75) und zu 85 % auf eine Korngröße von 75 µm pulverisiert (SGS-Code PUL85_CR). Die pulverisierten Gesteinsproben wurden in zwei Proben aufgeteilt: Eine Probe von ca. 50 g wurde zur Laboranalyse geschickt, der Rest wurde zur pXRF-Analyse und Lagerung an RUA GOLD zurückgeschickt. Gesteinsproben sind naturgemäß selektiv und nicht unbedingt repräsentativ für die Mineralisierung im gesamten Projektgebiet.

     

    Kontakt RUA GOLD

     

    Neuseeland

    Simon Delander

    VP Risk Stakeholder Regulatory Affairs

    E-Mail: sdelander@RUAGOLD.com

    Website: www.RUAGOLD.com

     

    Kanada

    Robert Eckford

    Chief Executive Officer

    E-Mail: reckford@RUAGOLD.com

     

    Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen“ betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter „erwartet“, „plant“, „antizipiert“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „projiziert“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder anhand Aussagen, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden“, „würden“, „dürften“, „könnten“ oder „sollten“, und beinhalten insbesondere Aussagen über: die Strategien, Erwartungen, geplanten operativen Betriebe oder zukünftigen Maßnahmen des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Explorationsprogramme auf den Projekten Reefton und Glamorgan und deren Ergebnisse. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

     

    Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Eine Vielzahl von inhärenten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, beeinflussen den Betrieb, die Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und seines Geschäfts und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; betriebliche Risiken bei der Exploration; Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Explorationsprojekte oder Investitionsausgaben; die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen von Projektparametern im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Änderungen bei den Arbeitskosten und anderen Kosten und Ausgaben oder bei der Ausrüstung oder den Verfahren für den erwarteten Betrieb, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Überschwemmungen oder ungünstige Betriebsbedingungen und Verluste, Aufstände oder Krieg, Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen durch Aufsichts- oder Regierungsbehörden oder Finanzierungen sowie Rohstoffpreise. Diese Liste ist nicht erschöpfend in Bezug auf die Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens auswirken können, und es sollte auch auf den Kurzprospekt des Unternehmens vom 11. Juli 2024 und die darin durch Verweis einbezogenen Dokumente verwiesen werden, die unter seinem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca für eine Beschreibung zusätzlicher Risikofaktoren eingereicht wurden.

     

    Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

     

    Tabelle 1: Lage der Bohrlöcher bei Auld Creek des Programms 2024-2025 von RUA

     

    Bohrloch-Nr.

    Easting

    Northing

    rL

    Gesamt-tiefe

    Site _ID

    Neigung

    Azimut (wahr)

    Jahr

    ACDDH022

    1507213

    5333198

    511,11

    108,5

    Pad 10

    -54

    193

    2024

    ACDDH023

    1507213

    5333200

    510,87

    51,5

    Pad 10

    -60

    85

    2024

    ACDDH024

    1507290

    5333150

    538,41

    156,3

    Old Pad 13

    -37

    220

    2025

    ACDDH025

    1507290

    5333151

    538,03

    180,9

    Old Pad 13

    -54

    248

    2025

    ACDDH026

    1507291

    5333151

    537,77

    200

    Old Pad 13

    -59

    231

    2025

    ACDDH027

    1507291

    5333150

    538,15

    193,4

    Old Pad 13

    -45

    212

    2025

    ACDDH028

    1507078

    5332957

    605,4

    243,5

    Pad 18

    -50

    104

    2025

    ACDDH029

    1507079

    5332956

    605,43

    256

    Pad 18

    -50

    120

    2025

    ACDDH030

    1507074

    5332955

    606,38

    268,5

    Pad 18

    -53

    85

    2025

    ACDDH031

    1507074

    5332955

    606,24

    336

    Pad 18

    -65

    74

    2025

    ACDDH032

    1507075

    5332956

    606,15

    351,6

    Pad 18

    -70

    108

    2025

    ACDDH033

    1507076

    5332956

    606,13

    291,1

    Pad 18

    -64

    92

    2025

    ACDDH034

    1507213

    5333197

    511,61

    200

    Pad 10

    -72

    267

    2025

    ACDDH035

    1507209

    5333371

    511,61

    194,3

    Pad 02

    -53

    85

    2025

    ACDDH036

    1507209

    5333371

    511,61

    200,8

    Pad 02

    -60

    125

    2025

    ACDDH037

    1507209

    5333371

    511,61

    189,3

    Pad 02

    -62

    49

    2025

    ACDDH038

    1507209

    5333371

    511,61

    154,3

    Pad 02

    -67

    72

    2025

    ACDDH039

    1507209

    5333371

    511,61

    188

    Pad 02

    -75

    60

    2025

    ACDDH040

    1507209

    5333371

    511,61

    238,7

    Pad 02

    -67

    39

    2025

    ACDDH041

    1507195

    5333291

    512,26

    154

    Pad 04

    -45

    270

    2025

    ACDDH042

    1507166

    5332776

    656

    206,1

    Pad 17

    -45

    120

    2025

    ACDDH043

    1507195

    5333291

    512,26

    207,3

    Pad 04

    -72

    273

    2025

    ACDDH044

    1507195

    5333291

    512,26

    200

    Pad 04

    -54

    294

    2025

    ACDDH045

    1507166

    5332776

    656

    174,2

    Pad 17

    -68

    64

    2025

    ACDDH046

    1507195

    5333291

    512,26

    215,2

    Pad 04

    -83

    295

    2025

    ACDDH047

    1507166

    5332776

    656

    252

    Pad 17

    -81

    51

    2025

    ACDDH048

    1507085

    5332837

    574

    251,7

    Pad 20

    -62

    88

    2025

    ACDDH049

    1507195

    5333291

    512

    122,5

    Pad 04

    -63

    85

    2025

    ACDDH050

    1507195

    5333291

    512

    172

    Pad 04

    -73

    84

    2025

    ACDDH051

    1507085

    5332837

    574

    308,8

    Pad 20

    -66

    71

    2025

    ACDDH052

    1507195

    5333291

    512

    209,3

    Pad 04

    -70

    45

    2025

    ACDDH053

    1507085

    5332837

    574

    325,4

    Pad 20

    -71

    75

    2025

    ACDDH054

    1507195

    5333291

    512

    240

    Pad 04

    -79

    81

    2025

    ACDDH055

    1507180

    5333527

    450,8266

    175,9

    Pad 05

    -45

    115

    2025

    ACDDH056

    1507074

    5332955

    606,24

    276,5

    Pad 18

    -43

    65

    2025

    ACDDH057

    1507180

    5333527

    450,8266

    240

    Pad 05

    -59

    118

    2025

     

    Tabelle 2: Signifikante Bohrabschnitte bei Auld Creek, Zusammensetzung der gesamten mineralisierten Zone

     

    Bohrloch-Nr.

    Von

    Bis

    Abschnitt

    Au (g/t)

    Sb (%)

    ACDDH026

    175

    175,9

    0,9

    0,96

     

    ACDDH026

    175,9

    177,1

    1,2

    1,55

     

    ACDDH027

    152

    153

    1

    2,52

     

    ACDDH027

    153

    154

    1

    1,88

     

    ACDDH027

    154

    155

    1

    3,44

     

    ACDDH027

    155

    156

    1

    2,25

     

    ACDDH027

    156

    157

    1

    1,84

     

    ACDDH027

    157

    158

    1

    0,37

     

    ACDDH027

    158

    159

    1

    0,15

     

    ACDDH027

    159

    160

    1

    2,38

    0,013%

    ACDDH027

    160

    161

    1

    2,39

    0,802%

    ACDDH027

    161

    162

    1

    4,75

    0,008%

    ACDDH027

    162

    163

    1

    2,84

    0,016%

    ACDDH027

    163

    164

    1

    8,42

    0,010%

    ACDDH027

    164

    165

    1

    4,7

    0,010%

    ACDDH027

    165

    166

    1

    3,77

    0,009%

    ACDDH027

    166

    167

    1

    15

    0,178%

    ACDDH027

    167

    168

    1

    3,11

    0,428%

    ACDDH028

    209,5

    210,15

    0,65

    0,92

     

    ACDDH028

    210,15

    210,6

    0,45

    18,4

    11,600%

    ACDDH028

    210,6

    211,4

    0,8

    8,28

    4,680%

    ACDDH028

    211,4

    212

    0,6

    1,68

     

    ACDDH031

    310,4

    312,5

    2,1

    5,4

    13,06%

    ACDDH032

    296

    305

    9,0

    0,6

     

    ACDDH033

    263,8

    265

    1,2

    2,09

    0,30%

    ACDDH033

    265

    266

    1

    0,54

    0,02%

    ACDDH033

    266

    267

    1

    1,58

     

    ACDDH033

    267

    268

    1

    0,71

     

    ACDDH035

    127

    128

    1

    2,48

     

    ACDDH035

    128

    129

    1

    1,5

     

    ACDDH036

    84

    85

    1

    1,63

     

    ACDDH036

    85

    86

    1

    0,18

     

    ACDDH036

    86

    87

    1

    0,21

     

    ACDDH036

    87

    88

    1

    0,5

     

    ACDDH036

    88

    89

    1

    0,68

     

    ACDDH036

    89

    90

    1

    2,08

    0,06%

    ACDDH037

    147

    148

    1

    1,98

    0,02%

    ACDDH037

    148

    149

    1

    0,44

     

    ACDDH037

    149

    150

    1

    1,55

     

    ACDDH037

    150

    151

    1

    0,26

     

    ACDDH037

    151

    152

    1

    0,05

     

    ACDDH037

    152

    153

    1

    0,07

     

    ACDDH037

    153

    154

    1

    <0,01

     

    ACDDH037

    154

    155

    1

    <0,01

     

    ACDDH037

    155

    156

    1

    0,07

     

    ACDDH037

    156

    157

    1

    0,59

    0,02%

    ACDDH037

    157

    158

    1

    <0,01

    0,01%

    ACDDH037

    158

    159

    1

    10,8

    0,04%

    ACDDH037

    159

    160

    1

    10,8

    0,79%

    ACDDH037

    160

    161

    1

    8,46

    0,02%

    ACDDH037

    161

    162

    1

    6

    1,70%

    ACDDH037

    162

    163

    1

    7,49

    2,31%

    ACDDH037

    163

    164

    1

    2,15

     

    ACDDH037

    164

    165

    1

    2,24

     

    ACDDH037

    165

    166

    1

    1,93

     

    ACDDH037

    166

    167

    1

    0,99

     

    ACDDH037

    167

    168

    1

    1,05

     

    ACDDH037

    168

    169

    1

    1,7

    0,02%

    ACDDH038

    109,5

    110,5

    1

    2,43

     

    ACDDH038

    110,5

    111,3

    0,8

    0,59

     

    ACDDH038

    111,3

    112

    0,7

    0,73

     

    ACDDH038

    112

    113

    1

    0,43

     

    ACDDH039

    150

    151

    1

    1,48

    0,01%

    ACDDH039

    151

    152

    1

    0,9

    0,03%

    ACDDH039

    152

    153

    1

    1,22

    0,06%

    ACDDH039

    153

    154

    1

    0,27

    0,01%

    ACDDH039

    154

    155

    1

    2,73

    0,53%

    ACDDH039

    155

    156

    1

    6,87

    0,04%

    ACDDH039

    156

    157

    1

    3

    1,67%

    ACDDH039

    157

    158

    1

    8,06

    4,83%

    ACDDH039

    158

    159

    1

    4,47

    3,05%

    ACDDH039

    159

    160

    1

    2,52

    0,08%

    ACDDH039

    160

    161

    1

    8,01

    5,22%

    ACDDH039

    161

    162

    1

    3,35

    0,21%

    ACDDH039

    162

    163

    1

    5,62

    0,16%

    ACDDH039

    163

    164

    1

    0,71

    0,01%

    ACDDH039

    164

    165

    1

    7,63

    8,75%

    ACDDH039

    165

    166

    1

    1,8

    0,01%

    ACDDH039

    166

    167

    1

    1,84

    0,02%

    ACDDH040

    206

    207

    1

    0,09

     

    ACDDH040

    207

    208

    1

    0,41

     

    ACDDH040

    208

    209

    1

    0,42

     

    ACDDH040

    209

    210

    1

    0,26

     

    ACDDH040

    210

    211

    1

    0,12

     

    ACDDH040

    211

    212

    1

    0,02

     

    ACDDH040

    212

    213

    1

    0,02

     

    ACDDH040

    213

    214

    1

    0,4

     

    ACDDH040

    214

    215

    1

    0,67

     

    ACDDH040

    215

    216

    1

    0,44

     

    ACDDH040

    216

    217

    1

    0,01

     

    ACDDH040

    217

    218

    1,10

    0,06

     

    ACDDH040

    218

    219

    0,70

    0,26

     

    ACDDH040

    219

    220

    1

    0,35

     

    ACDDH040

    220

    221

    1

    0,27

    0,3%

    ACDDH042

    79,8

    80,8

    1

    0,15

     

    ACDDH045

    104

    105

    1

    0,41

     

    ACDDH045

    105

    106

    1

    0,23

     

    ACDDH047

    220

    221

    1

    0,17

     

    ACDDH047

    221

    222

    1

    0,61

     

    ACDDH047

    222

    223

    1

    2,66

     

    ACDDH047

    223

    224

    1

    3,52

     

    ACDDH047

    224

    225

    1

    1,92

     

    ACDDH047

    225

    226

    1

    0,54

     

    ACDDH047

    226

    227

    1

    0,35

     

    ACDDH047

    227

    228

    1

    0,3

     

    ACDDH047

    228

    229

    1

    0,88

     

    ACDDH047

    229

    230

    1

    0,15

     

    ACDDH047

    232

    233

    1

    0,34

     

    ACDDH047

    234

    235

    1

    0,16

     

    ACDDH047

    235

    236

    1

    0,38

     

    ACDDH047

    236

    237

    1

    0,96

     

    ACDDH047

    237

    238

    1

    0,2

     

    ACDDH047

    240

    241

    1

    0,16

     

    ACDDH047

    251

    252

    1

    1,3

     

    ACDDH050

    137

    138

    1

    2,85

    0,77%

    ACDDH050

    138

    139

    1

    5,37

    5,14%

    ACDDH050

    139

    140

    1

    5,32

    5,87%

    ACDDH050

    140

    141

    1

    0,17

    0,31%

    ACDDH050

    153

    154

    1

    0,11

     

    ACDDH051

    254

    255

    1

    1,33

     

    ACDDH051

    255

    256

    1

    0,62

     

    ACDDH051

    256

    257

    1

    0,22

     

    ACDDH051

    257

    258

    1

    0,37

     

    ACDDH051

    258

    259

    1

    0,14

     

    ACDDH051

    259

    260

    1

    0,05

     

    ACDDH051

    260

    261

    1

    0,15

     

    ACDDH051

    261

    262

    1

    0,39

     

    ACDDH051

    262

    263

    1

    0,16

     

    ACDDH051

    264

    265

    1

    0,06

     

    ACDDH051

    265

    266

    1

    0,1

     

    ACDDH051

    266

    267

    1

    0,33

     

    ACDDH051

    267

    268

    1

    0,13

     

    ACDDH051

    268

    269

    1

    0,16

     

    ACDDH051

    269

    270

    1

    0,24

     

    ACDDH051

    270

    271

    1

    0,13

     

    ACDDH051

    271

    272

    1

    0,02

     

    ACDDH051

    272

    273

    1

    0,32

     

    ACDDH051

    273

    274

    1

    0,99

    0,29%

    ACDDH051

    274

    275

    1

    0,46

     

    ACDDH051

    275

    276

    1

    0,18

     

    ACDDH051

    276

    277

    1

    0,01

     

    ACDDH051

    277

    278

    1

    0,31

     

    ACDDH051

    278

    279

    1

    0,16

     

    ACDDH051

    279

    280

    1

    0,17

     

    ACDDH051

    280

    281

    1

    0,74

     

    ACDDH051

    281

    282

    1

    0,22

     

    ACDDH055

    152

    152,7

    0,7

    0,7

    0,02%

    ACDDH055

    152,7

    153,4

    0,7

    2,66

    0,44%

    ACDDH055

    153,4

    153,9

    0,5

    2,83

    0,12%

    ACDDH055

    153,9

    154,8

    0,9

    2,94

    0,48%

    ACDDH055

    154,8

    155,6

    0,8

    1,36

    0,12%

    ACDDH055

    155,6

    156,1

    0,5

    3,56

    0,73%

    ACDDH055

    156,1

    157

    0,9

    0,36

    0,02%

    ACDDH056

    240,4

    241

    0,6

    4,31

     

    ACDDH056

    241

    241,4

    0,4

    5,55

     

    ACDDH056

    241,4

    241,8

    0,4

    7,89

     

    ACDDH056

    241,8

    242,1

    0,3

    0,01

    5,47%

    ACDDH056

    242,1

    242,5

    0,4

    9,48

     

    ACDDH056

    242,5

    242,9

    0,4

    6,79

    1,34%

    ACDDH056

    242,9

    243,3

    0,4

    10,4

     

    ACDDH056

    243,3

    244

    0,7

    8,95

     

    ACDDH056

    244

    244,5

    0,5

    1,51

     

    ACDDH056

    244,5

    245

    0,5

    0,54

     

    ACDDH056

    245

    245,5

    0,5

    2,11

     

    ACDDH056

    245,5

    246

    0,5

    0,4

     

    ACDDH056

    246

    246,5

    0,5

    0,03

     

    ACDDH056

    247

    248

    1

    0,01

     

    ACDDH056

    248

    249

    1

    0,02

     

    ACDDH057

    201,6

    202

    0,4

    0,02

     

    ACDDH057

    202

    202,5

    0,5

    0,03

     

    ACDDH057

    202,5

    203

    0,5

    2,4

     

    ACDDH057

    203

    203,5

    0,5

    0,02

     

    ACDDH057

    203,5

    204,4

    0,9

    0,02

     

    ACDDH057

    204,4

    204,9

    0,5

    0,02

     

    ACDDH057

    204,9

    205,8

    0,9

    0,01

     

     

     

    Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

     


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
    Übersetzung

    NEWSLETTER REGISTRIERUNG:



    Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:
    Newsletter...

    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Rua Gold Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,08 % und einem Kurs von 0,695EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 22:27 Uhr) gehandelt.





    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RUA GOLD stellt ein Explorationsupdate und Ausblick für 2026 für Gold-Antimon-Projekt Auld Creek im Reefton Goldfield bereit 19. Januar 2026 / IRW-Press / Rua Gold Inc. (TSXV: RUA, OTC: NZAUF, WKN: A40QYC) („RUA GOLD“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Explorationsupdate für sein Gold-Antimon-Projekt Auld Creek im Reefton Goldfield in Neuseeland bereitzustellen und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     