DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ING GROEP N.V. auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ING von 21 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen der Bank für das Schlussquartal 2025 sollten stabile positive Geschäftstrends belegen, schrieb Benjamin Goy in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Bei deren Vorlage rechnet er zudem mit einer Anhebung der Ziele für 2027, was die Konsensschätzungen allerdings schon vorwegnähmen. Goy verschob seinen Bewertungszeitraum für die Aktie weiter bis 2027./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 08:08 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,62 % und einem Kurs von 24,65EUR auf Tradegate (19. Januar 2026, 14:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Benjamin Goy

Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 21

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

