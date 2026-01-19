BVB ohne Sabitzer gegen Tottenham - Zwei Rückkehrer

Der BVB will in London einen Schritt in Richtung direkte Achtelfinal-Qualifikation machen. Vor der Partie des vorletzten Spieltags der Ligaphase liegen die Westfalen mit elf Punkten auf dem zehnten Platz und damit direkt vor den punktgleichen Spurs. Die besten acht Mannschaften ziehen direkt in die Runde der besten 16 Teams ein./the/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 3,335 auf Tradegate (19. Januar 2026, 12:45 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +0,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,52 %.

Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 368,72 Mio..

Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7900 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +50,15 %/+50,15 % bedeutet.