    BVB ohne Sabitzer gegen Tottenham - Zwei Rückkehrer

    Für Sie zusammengefasst
    • Dortmund ohne Sabitzer gegen Tottenham in London.
    • Bensebaini und Anselmino wieder einsatzbereit.
    • BVB will Achtelfinal-Qualifikation vorantreiben.
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund muss beim Champions-League-Spiel in London gegen Tottenham Hotspur weiter ohne Marcel Sabitzer auskommen. Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler fehlte beim Abschlusstraining in Dortmund wegen Wadenproblemen und wird nicht mit in die englische Hauptstadt reisen.

    Die beiden Abwehrspieler Ramy Bensebaini und Aarón Anselmino stehen Trainer Niko Kovac an diesem Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) dagegen wieder zur Verfügung. Bensebaini hatte beim 3:2-Sieg gegen den FC St. Pauli am Samstag wegen einer Grippe gefehlt. Anselmino war wegen Oberschenkelproblemen ausgefallen.

    Der BVB will in London einen Schritt in Richtung direkte Achtelfinal-Qualifikation machen. Vor der Partie des vorletzten Spieltags der Ligaphase liegen die Westfalen mit elf Punkten auf dem zehnten Platz und damit direkt vor den punktgleichen Spurs. Die besten acht Mannschaften ziehen direkt in die Runde der besten 16 Teams ein./the/DP/men

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 3,335 auf Tradegate (19. Januar 2026, 12:45 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +0,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 368,72 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +50,15 %/+50,15 % bedeutet.




    Erstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell kaum um Kursentwicklung, Bewertung oder technische/fundamentale Analyse der Borussia‑Dortmund‑Aktie: die Beiträge drehen sich vorwiegend um sportliche Themen und persönliche Auseinandersetzungen. Ein Nutzer erwähnt, er sei großinvestiert und hinterfragt Management-/Sportentscheidungen im Hinblick auf seine Anlage, konkrete Kurs-, Bilanz- oder Chartanalysen fehlen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    BVB ohne Sabitzer gegen Tottenham - Zwei Rückkehrer Borussia Dortmund muss beim Champions-League-Spiel in London gegen Tottenham Hotspur weiter ohne Marcel Sabitzer auskommen. Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler fehlte beim Abschlusstraining in Dortmund wegen Wadenproblemen und wird nicht mit in die …
