    Merz

    Wollen uns als Land und als Kontinent behaupten

    • Merz weist Trumps Strafzölle im Grönland-Streit zurück.
    • Enge Abstimmung mit EU-Partnern und USA betont.
    • Zölle schaden US-Konsumenten und europäischer Wirtschaft.
    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat im Streit um Grönland die Androhung von Strafzöllen durch US-Präsident Donald Trump zurückgewiesen. Es gebe dazu mit den europäischen Partnern und dem US-Präsidenten einen engen Austausch, sagte Merz nach den Jahresauftakt-Beratungen der CDU-Parteiführung in Berlin.

    "Klar ist, wir wollen uns als Land und als Kontinent behaupten. Dabei kommt es auf uns an und in Deutschland wollen wir gerade deshalb die Realitäten annehmen, Verantwortung wahrnehmen und für Deutschland auch vorangehen", sagte der Kanzler.

    Im Kreis der Europäer bestehe große Einigkeit, dass weitere Zollandrohungen die transatlantischen Beziehungen schwächten, sagte Merz. Darin liege auch das Risiko einer Eskalation.

    Der Kanzler sagte: "Zölle werden in der Regel von denen bezahlt, in deren Land die Importe gehen. In diesem Falle würden die amerikanischen Konsumenten die Zölle bezahlen, aber sie würden natürlich auch unsere Wirtschaft, die Wirtschaft der Europäer und insbesondere die deutsche Wirtschaft, schaden und deswegen wollen wir hier eine Lösung finden."/cn/DP/men






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

