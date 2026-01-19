BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat im Streit um Grönland die Androhung von Strafzöllen durch US-Präsident Donald Trump zurückgewiesen. Es gebe dazu mit den europäischen Partnern und dem US-Präsidenten einen engen Austausch, sagte Merz nach den Jahresauftakt-Beratungen der CDU-Parteiführung in Berlin.

"Klar ist, wir wollen uns als Land und als Kontinent behaupten. Dabei kommt es auf uns an und in Deutschland wollen wir gerade deshalb die Realitäten annehmen, Verantwortung wahrnehmen und für Deutschland auch vorangehen", sagte der Kanzler.